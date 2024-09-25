Politico: Киев надеется на помощь Индии в случае переговоров с Россией
Politico: Киев надеется на помощь Индии в достижении мирного договора с Россией
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Киев надеется на помощь Индии в достижении приемлемого для него мирного соглашения с Россией, сообщает издание Politico со ссылкой на украинский источник.
"Индия - большая надежда Киева на то, чтобы достичь мирного договора (с Россией - ред.), с которым она сможет жить", - пишет издание со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.
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Ранее первый замглавы МИД Индии Викрам Мишри сообщил, что Индия участвует в переговорах по урегулированию на Украине на уровне лидеров.
Премьер Индии Нарендра Моди посетил Россию 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево, посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры. В конце августа Моди посетил Украину, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Ранее Моди заявил, что Индия, и он лично готовы внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине.
Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что советник премьера Индии по национальной безопасности Аджит Довал рассказал Путину об основном содержании контактов Моди с Зеленским в Киеве.
В июле президент РФ заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.