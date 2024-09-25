https://ria.ru/20240925/khezbolla-1974720748.html

"Кетаиб Хезболлах" пригрозила ударами по американским объектам в Ираке

"Кетаиб Хезболлах" пригрозила ударами по американским объектам в Ираке - РИА Новости, 25.09.2024

"Кетаиб Хезболлах" пригрозила ударами по американским объектам в Ираке

Одна из наиболее боеспособных иракских вооруженных группировок - "Кетаиб Хезболлах" - предупредила о возможности ударов по американским объектам в Ираке в... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T22:54

2024-09-25T22:54

2024-09-25T22:54

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ДОХА, 25 сен - РИА Новости. Одна из наиболее боеспособных иракских вооруженных группировок - "Кетаиб Хезболлах" - предупредила о возможности ударов по американским объектам в Ираке в случае "какой-либо агрессии внутри Ирака" и призвала иракские вооруженные группировки увеличить число операций против Израиля, говорится в сообщении в Telegram-канале ответственного за безопасность в этой группировке Абу Али аль-Аскари. "Мы замечаем интенсивную активность в иракском воздушном пространстве со стороны американцев и сионистов, что указывает на возможность осуществления сионистской агрессии внутри Ирака. В связи с чем "Кетаиб Хезболлах" возобновляет свое предупреждение, что наш ответ не будет ограничиваться только этим образованием, но будет направлен против всех объектов американского присутствия", - отметил он. "Мы надеемся, что группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака", которые поддерживают Палестину и Ливан, повысят уровень и увеличат объем своих операций, а также уровень угрозы для врага, чтобы ускорить слом военной воли и безопасности противника и стать более влиятельными и болезненными для врага в этой сложной войне, поскольку операции в их нынешнем виде не соответствуют устремлениям сопротивления и нынешнему этапу", - добавил аль-Аскари. В среду вечером иракские шиитские группировки объявили, что нанесли удар с помощью беспилотника по цели в городе Эйлат на юге Израиля. Как сообщил в среду пресс-секретарь Армии Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари, проникновение двух беспилотников было зафиксировано в израильском южном городе Эйлат на побережье Красного моря, один из них был перехвачен, а другой упал в районе городского порта, в результате чего легкие ранения получили два человека.

https://ria.ru/20240925/izrail-1974539048.html

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в мире, ирак, израиль, палестина, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024