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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 25.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Очередные взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T22:10

2024-09-25T22:10

2024-09-25T22:10

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее в среду украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Херсоне. "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области объявлена воздушная тревога. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

херсонская область

россия

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херсон, херсонская область , россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)