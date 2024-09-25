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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 25.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы раздались в среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T09:09
2024-09-25T09:09
2024-09-25T09:09
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Взрывы раздались в среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится сообщении.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
"Общественное": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы