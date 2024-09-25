https://ria.ru/20240925/kemerovo-1974549178.html

В Кемерово трамвай наехал на женщину

В Кемерово трамвай наехал на женщину - РИА Новости, 25.09.2024

В Кемерово трамвай наехал на женщину

Трамвай наехал на женщину в Кемерово, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T10:33

2024-09-25T10:33

2024-09-25T10:33

происшествия

кемерово

россия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 25 сен-РИА Новости. Трамвай наехал на женщину в Кемерово, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области. В ходе мониторинга соцсетей было выявлено, что в среду на проспекте Кузнецком в Кемерово водитель трамвая наехал на женщину, которая находилась рядом с трамвайными путями, уточняет ведомство. "Пострадавшая с повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи. По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении регионального СК. Следователи уже проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240722/balkon-1961253705.html

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россия

кемеровская область

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происшествия, кемерово, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)