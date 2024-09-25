https://ria.ru/20240925/kamchatka-1974564078.html

Власти Камчатки поставили на СВО средства РЭБ "Капюшоны"

Власти Камчатки поставили на СВО средства РЭБ "Капюшоны" - РИА Новости, 25.09.2024

Власти Камчатки поставили на СВО средства РЭБ "Капюшоны"

Правительство Камчатки поставило бойцам бригады 1466, принимающим участие в СВО на территории ДНР, средства радиоэлектронной борьбы "Капюшоны" и другое... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T11:36

2024-09-25T11:36

2024-09-25T11:36

камчатский край

камчатка

донецкая народная республика

владимир солодов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 сен – РИА Новости. Правительство Камчатки поставило бойцам бригады 1466, принимающим участие в СВО на территории ДНР, средства радиоэлектронной борьбы "Капюшоны" и другое оборудование, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Владимира Солодова. "Я получил ряд обращений по поводу бригады 1466. Передал им партию груза, в которую в том числе входят средства радиоэлектронной борьбы, так называемые "Капюшоны". Я удостоверился, что бойцы ходят в отпуска. Отметил для себя, что бытовые вопросы военнослужащих также решены. Подчеркну, мы реагируем на все обращения военнослужащих", - приводятся в сообщении слова Солодова. В правительстве региона добавили, что гуманитарный груз также включал комплект Starlink. Военнослужащий с позывным "Сахар" отметил, что это уже третья поставка груза с Камчатки для военнослужащих бригады 1466. "До этого нам привозили много дронов, средства медицины, автомобиль, багги. Хочу сказать, что Камчатка помогает очень хорошо нам, и за это хочу поблагодарить правительство региона, Владимира Солодова и всех камчатцев. Про нас помнят, не забывают и это для нас очень важная поддержка", - сказал военнослужащий.

https://ria.ru/20240924/solodov-1974346728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

камчатка, донецкая народная республика, владимир солодов