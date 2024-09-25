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Власти Камчатки поставили на СВО средства РЭБ "Капюшоны" - РИА Новости, 25.09.2024
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Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
11:36 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/kamchatka-1974564078.html
Власти Камчатки поставили на СВО средства РЭБ "Капюшоны"
Власти Камчатки поставили на СВО средства РЭБ "Капюшоны" - РИА Новости, 25.09.2024
Власти Камчатки поставили на СВО средства РЭБ "Капюшоны"
Правительство Камчатки поставило бойцам бригады 1466, принимающим участие в СВО на территории ДНР, средства радиоэлектронной борьбы "Капюшоны" и другое... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:36
2024-09-25T11:36
камчатский край
камчатка
донецкая народная республика
владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 сен – РИА Новости. Правительство Камчатки поставило бойцам бригады 1466, принимающим участие в СВО на территории ДНР, средства радиоэлектронной борьбы "Капюшоны" и другое оборудование, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Владимира Солодова. "Я получил ряд обращений по поводу бригады 1466. Передал им партию груза, в которую в том числе входят средства радиоэлектронной борьбы, так называемые "Капюшоны". Я удостоверился, что бойцы ходят в отпуска. Отметил для себя, что бытовые вопросы военнослужащих также решены. Подчеркну, мы реагируем на все обращения военнослужащих", - приводятся в сообщении слова Солодова. В правительстве региона добавили, что гуманитарный груз также включал комплект Starlink. Военнослужащий с позывным "Сахар" отметил, что это уже третья поставка груза с Камчатки для военнослужащих бригады 1466. "До этого нам привозили много дронов, средства медицины, автомобиль, багги. Хочу сказать, что Камчатка помогает очень хорошо нам, и за это хочу поблагодарить правительство региона, Владимира Солодова и всех камчатцев. Про нас помнят, не забывают и это для нас очень важная поддержка", - сказал военнослужащий.
https://ria.ru/20240924/solodov-1974346728.html
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камчатка, донецкая народная республика, владимир солодов
Камчатский край, Камчатка, Донецкая Народная Республика, Владимир Солодов

Власти Камчатки поставили на СВО средства РЭБ "Капюшоны"

© Фото : Правительство Камчатского краяВизит губернатора Камчатского края Владимира Солодова на территорию ДНР
Визит губернатора Камчатского края Владимира Солодова на территорию ДНР - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : Правительство Камчатского края
Визит губернатора Камчатского края Владимира Солодова на территорию ДНР
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 сен – РИА Новости. Правительство Камчатки поставило бойцам бригады 1466, принимающим участие в СВО на территории ДНР, средства радиоэлектронной борьбы "Капюшоны" и другое оборудование, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Владимира Солодова.
"Я получил ряд обращений по поводу бригады 1466. Передал им партию груза, в которую в том числе входят средства радиоэлектронной борьбы, так называемые "Капюшоны". Я удостоверился, что бойцы ходят в отпуска. Отметил для себя, что бытовые вопросы военнослужащих также решены. Подчеркну, мы реагируем на все обращения военнослужащих", - приводятся в сообщении слова Солодова.
В правительстве региона добавили, что гуманитарный груз также включал комплект Starlink.
Военнослужащий с позывным "Сахар" отметил, что это уже третья поставка груза с Камчатки для военнослужащих бригады 1466. "До этого нам привозили много дронов, средства медицины, автомобиль, багги. Хочу сказать, что Камчатка помогает очень хорошо нам, и за это хочу поблагодарить правительство региона, Владимира Солодова и всех камчатцев. Про нас помнят, не забывают и это для нас очень важная поддержка", - сказал военнослужащий.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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Камчатский крайКамчаткаДонецкая Народная РеспубликаВладимир Солодов
 
 
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