https://ria.ru/20240925/kaliforniya-1974709727.html
В Калифорнии поступили сообщения о взрыве в здании суда
В Калифорнии поступили сообщения о взрыве в здании суда - РИА Новости, 25.09.2024
В Калифорнии поступили сообщения о взрыве в здании суда
Сообщения о взрыве в здании суда в Калифорнии поступили в местную полицию, правоохранители просят людей избегать района расположения здания, сообщил шериф... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T20:48
2024-09-25T20:48
2024-09-25T21:07
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санта-барбара
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Сообщения о взрыве в здании суда в Калифорнии поступили в местную полицию, правоохранители просят людей избегать района расположения здания, сообщил шериф калифорнийского округа Санта-Барбара. "(Поступило - ред.) сообщение о взрыве в здании суда Санта-Марии. Пожалуйста, избегайте этого района. Место происшествия считается небезопасным", - говорится в сообщении шерифа в соцсети Х.
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в мире, калифорния, санта-барбара, происшествия
В мире, Калифорния, Санта-Барбара, Происшествия
В Калифорнии поступили сообщения о взрыве в здании суда
В калифорнийскую полицию поступили сообщения о взрыве в здании суда