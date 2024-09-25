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Мэр украинского Острога извинился за дебош и русскую песню - РИА Новости, 25.09.2024
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01:03 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/izvinenie-1974515779.html
Мэр украинского Острога извинился за дебош и русскую песню
Мэр украинского Острога извинился за дебош и русскую песню - РИА Новости, 25.09.2024
Мэр украинского Острога извинился за дебош и русскую песню
Мэру украинского города Острог Ровненской области Юрию Ягодке пришлось извиниться за пьяный дебош, устроенный в августе, и русскую песню "Ой, цветет калина в... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T01:03
2024-09-25T01:03
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мэру украинского города Острог Ровненской области Юрию Ягодке пришлось извиниться за пьяный дебош, устроенный в августе, и русскую песню "Ой, цветет калина в поле у ручья", которую он исполнил на мероприятии. По данным украинских СМИ, инцидент произошел 29 августа, в День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. Местная активистка Людмила Франковская заявила, что проходила мимо Центра культуры и досуга, откуда услышала "русскую музыку". Женщина зашла внутрь, чтобы сделать замечание, и обнаружила внутри нетрезвого Ягодку. На замечание мужчина якобы прореагировал агрессивно и набросился на нее с кулаками, поэтому активистка обратилась в полицию. Издание "О Ровно" уточняло, что чиновник пел песню "Ой, цветет калина в поле у ручья". "Да, моя вина в том, что, говоря по-простому, – напился. Моя вина в том, что вел себя так, как не подобает городскому голове, не подобает публичному человеку и не подобает мужчине", - написал Ягодка в соцсети. Он попросил прощения у избирателей, друзей и родных и отметил, что "это не является оправданием, поскольку никакая усталость, моральное давление или провокации не оправдывают то, что произошло". После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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украина, россия, ровненская область, сергей лавров, верховная рада украины, в мире
Украина, Россия, Ровненская область, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, В мире
Мэр украинского Острога извинился за дебош и русскую песню

Мэр украинского Острога Ягодка извинился за пьяный дебош и русскую песню

© AP Photo / Bram JanssenПрохожие на улице в Киеве, Украина
Прохожие на улице в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Bram Janssen
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мэру украинского города Острог Ровненской области Юрию Ягодке пришлось извиниться за пьяный дебош, устроенный в августе, и русскую песню "Ой, цветет калина в поле у ручья", которую он исполнил на мероприятии.
По данным украинских СМИ, инцидент произошел 29 августа, в День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. Местная активистка Людмила Франковская заявила, что проходила мимо Центра культуры и досуга, откуда услышала "русскую музыку". Женщина зашла внутрь, чтобы сделать замечание, и обнаружила внутри нетрезвого Ягодку. На замечание мужчина якобы прореагировал агрессивно и набросился на нее с кулаками, поэтому активистка обратилась в полицию. Издание "О Ровно" уточняло, что чиновник пел песню "Ой, цветет калина в поле у ручья".
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"Да, моя вина в том, что, говоря по-простому, – напился. Моя вина в том, что вел себя так, как не подобает городскому голове, не подобает публичному человеку и не подобает мужчине", - написал Ягодка в соцсети.
Он попросил прощения у избирателей, друзей и родных и отметил, что "это не является оправданием, поскольку никакая усталость, моральное давление или провокации не оправдывают то, что произошло".
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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