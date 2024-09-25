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"Известия": бизнес в России увеличивает продажи через соцсети и мессенджеры - РИА Новости, 25.09.2024
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10:38 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/izvestiya-1974550808.html
"Известия": бизнес в России увеличивает продажи через соцсети и мессенджеры
"Известия": бизнес в России увеличивает продажи через соцсети и мессенджеры - РИА Новости, 25.09.2024
"Известия": бизнес в России увеличивает продажи через соцсети и мессенджеры
В России наблюдается рост продаж у различных компаний через соцсети и мессенджеры, сообщают "Известия". РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:38
2024-09-25T10:38
россия
соцсети
онлайн-торговля
интернет-торговля
торговля
мсп банк
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В России наблюдается рост продаж у различных компаний через соцсети и мессенджеры, сообщают "Известия". По словам руководителя сервиса "Т-Касса" Вячеслава Рябцева, сейчас функцией выставления счетов по ссылке для оплаты в соцсетях и мессенджерах пользуются 43% компаний — клиентов сервиса, при этом за год показатель вырос на 2 процентных пункта. Чаще всего счета на оплату по ссылке или QR-коду присылают компании из сфер продажи товаров для дома и ремонта, сервиса, фото- и видеоуслуг, туризма и красоты, рассказал эксперт. Такой опцией пользуется более половины бизнесов из этих областей. При этом около трети компаний — клиентов сервиса работают вовсе без сайта и принимают платежи только по ссылке. Рябцев добавил, что рост спроса на эту функцию говорит об увеличении продаж через соцсети и мессенджеры. Это связано с тем, что именно в чатах, по SMS и в электронных письмах чаще всего присылают счета на оплату по ссылке. По словам директора по цифровому развитию МСП Банка Дениса Микушина, чаще всего ссылки для оплаты присылают через Telegram и электронные кошельки. При этом эксперты предупреждают, что у такого способа оплаты есть недостатки – возможность нарваться на мошенников, так как соцсети и мессенджеры – основная площадка их деятельности. Рябцев перечислил признаки, по которым можно вычислить аферистов. Среди них – угрозы и спешка (часто преступники специально торопят или запугивают получателя, чтобы было легче добиться своего). Кроме того, нужно насторожиться, если при переходе по ссылке на оплату открывается неизвестная платежная форма банка или сервиса, это может быть признаком мошеннического сайта. Еще одним тревожным фактом является подозрительный адрес сайта. Стоить помнить, что злоумышленники не могут скопировать его полностью, в отличие от дизайна, поэтому часто адрес поддельной страницы незначительно отличается от оригинала. А еще следует насторожиться, если звучат щедрые предложения или "выигрыши в лотерею", для получения которых нужно ввести данные карты, также должны вызвать подозрения. Также покупателем нужно обращать внимание на ошибки и небрежности в тексте. Если страница пестрит лишними пробелами, "слипшимися" знаками препинания и странными заменами букв — сайт, вероятно, был создан на скорую руку.
https://ria.ru/20240523/finansirovanie-1947719647.html
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россия, соцсети, онлайн-торговля, интернет-торговля, торговля, мсп банк
Россия, Соцсети, онлайн-торговля, интернет-торговля, Торговля, МСП Банк

"Известия": бизнес в России увеличивает продажи через соцсети и мессенджеры

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Девушка смотрит сообщение на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В России наблюдается рост продаж у различных компаний через соцсети и мессенджеры, сообщают "Известия".
По словам руководителя сервиса "Т-Касса" Вячеслава Рябцева, сейчас функцией выставления счетов по ссылке для оплаты в соцсетях и мессенджерах пользуются 43% компаний — клиентов сервиса, при этом за год показатель вырос на 2 процентных пункта.
Чаще всего счета на оплату по ссылке или QR-коду присылают компании из сфер продажи товаров для дома и ремонта, сервиса, фото- и видеоуслуг, туризма и красоты, рассказал эксперт. Такой опцией пользуется более половины бизнесов из этих областей. При этом около трети компаний — клиентов сервиса работают вовсе без сайта и принимают платежи только по ссылке.
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Рябцев добавил, что рост спроса на эту функцию говорит об увеличении продаж через соцсети и мессенджеры. Это связано с тем, что именно в чатах, по SMS и в электронных письмах чаще всего присылают счета на оплату по ссылке.
По словам директора по цифровому развитию МСП Банка Дениса Микушина, чаще всего ссылки для оплаты присылают через Telegram и электронные кошельки.
При этом эксперты предупреждают, что у такого способа оплаты есть недостатки – возможность нарваться на мошенников, так как соцсети и мессенджеры – основная площадка их деятельности.
Рябцев перечислил признаки, по которым можно вычислить аферистов. Среди них – угрозы и спешка (часто преступники специально торопят или запугивают получателя, чтобы было легче добиться своего). Кроме того, нужно насторожиться, если при переходе по ссылке на оплату открывается неизвестная платежная форма банка или сервиса, это может быть признаком мошеннического сайта.
Еще одним тревожным фактом является подозрительный адрес сайта. Стоить помнить, что злоумышленники не могут скопировать его полностью, в отличие от дизайна, поэтому часто адрес поддельной страницы незначительно отличается от оригинала. А еще следует насторожиться, если звучат щедрые предложения или "выигрыши в лотерею", для получения которых нужно ввести данные карты, также должны вызвать подозрения. Также покупателем нужно обращать внимание на ошибки и небрежности в тексте. Если страница пестрит лишними пробелами, "слипшимися" знаками препинания и странными заменами букв — сайт, вероятно, был создан на скорую руку.
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