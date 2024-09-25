https://ria.ru/20240925/izrail-1974665799.html
В Израиле заявили о 49 погибших от ударов Хезболы с 2023 года
В Израиле заявили о 49 погибших от ударов Хезболы с 2023 года - РИА Новости, 25.09.2024
В Израиле заявили о 49 погибших от ударов Хезболы с 2023 года
С 8 октября 2023 года ливанское шиитское движение "Хезболлах" выпустило по Израилю более 9,3 тысячи ракет и снарядов, жертвами этих ударов стали 49 человек, а... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:24
2024-09-25T17:24
2024-09-25T17:24
в мире
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_0:11:1023:586_1920x0_80_0_0_f9052d61b8b3c441c2dbf198270320cf.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен - РИА Новости. С 8 октября 2023 года ливанское шиитское движение "Хезболлах" выпустило по Израилю более 9,3 тысячи ракет и снарядов, жертвами этих ударов стали 49 человек, а еще 372 получили ранения, следует из официальных данных, опубликованных пресс-службой правительства Израиля.В результате обстрелов выгорело 197,5 миллиона квадратных метров территории Израиля, а 63,5 тысячи жителей севера страны были вынуждены покинуть свои дома.Данные приведены с 8 октября 2023 года, так как движение "Хезболлах" начало обстреливать север Израиля на следующий день после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.
https://ria.ru/20240925/livan-1974652603.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_34:0:943:682_1920x0_80_0_0_c905d8323b10f99ebec17aa2b764f91e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хамас
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, ХАМАС
В Израиле заявили о 49 погибших от ударов Хезболы с 2023 года
В Израиле заявили о 49 погибших в результате ударов Хезболлы с 2023 года