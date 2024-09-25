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В Израиле заявили о 49 погибших от ударов Хезболы с 2023 года - РИА Новости, 25.09.2024
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17:24 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/izrail-1974665799.html
В Израиле заявили о 49 погибших от ударов Хезболы с 2023 года
В Израиле заявили о 49 погибших от ударов Хезболы с 2023 года - РИА Новости, 25.09.2024
В Израиле заявили о 49 погибших от ударов Хезболы с 2023 года
С 8 октября 2023 года ливанское шиитское движение "Хезболлах" выпустило по Израилю более 9,3 тысячи ракет и снарядов, жертвами этих ударов стали 49 человек, а... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:24
2024-09-25T17:24
в мире
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен - РИА Новости. С 8 октября 2023 года ливанское шиитское движение "Хезболлах" выпустило по Израилю более 9,3 тысячи ракет и снарядов, жертвами этих ударов стали 49 человек, а еще 372 получили ранения, следует из официальных данных, опубликованных пресс-службой правительства Израиля.В результате обстрелов выгорело 197,5 миллиона квадратных метров территории Израиля, а 63,5 тысячи жителей севера страны были вынуждены покинуть свои дома.Данные приведены с 8 октября 2023 года, так как движение "Хезболлах" начало обстреливать север Израиля на следующий день после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.
https://ria.ru/20240925/livan-1974652603.html
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в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хамас
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, ХАМАС
В Израиле заявили о 49 погибших от ударов Хезболы с 2023 года

В Израиле заявили о 49 погибших в результате ударов Хезболлы с 2023 года

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный . Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен - РИА Новости. С 8 октября 2023 года ливанское шиитское движение "Хезболлах" выпустило по Израилю более 9,3 тысячи ракет и снарядов, жертвами этих ударов стали 49 человек, а еще 372 получили ранения, следует из официальных данных, опубликованных пресс-службой правительства Израиля.
В результате обстрелов выгорело 197,5 миллиона квадратных метров территории Израиля, а 63,5 тысячи жителей севера страны были вынуждены покинуть свои дома.
Данные приведены с 8 октября 2023 года, так как движение "Хезболлах" начало обстреливать север Израиля на следующий день после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.
Дым на месте израильского удара в поселении Муайсарат, расположенного в 15 километрах от курортного города Джбейль на севере Ливана - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Израиль пригрозил более масштабными ударами по объектам "Хезболлы"
Вчера, 16:37
 
В миреИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ХАМАС
 
 
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