https://ria.ru/20240925/izrail-1974665799.html

В Израиле заявили о 49 погибших от ударов Хезболы с 2023 года

В Израиле заявили о 49 погибших от ударов Хезболы с 2023 года - РИА Новости, 25.09.2024

В Израиле заявили о 49 погибших от ударов Хезболы с 2023 года

С 8 октября 2023 года ливанское шиитское движение "Хезболлах" выпустило по Израилю более 9,3 тысячи ракет и снарядов, жертвами этих ударов стали 49 человек, а... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:24

2024-09-25T17:24

2024-09-25T17:24

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хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен - РИА Новости. С 8 октября 2023 года ливанское шиитское движение "Хезболлах" выпустило по Израилю более 9,3 тысячи ракет и снарядов, жертвами этих ударов стали 49 человек, а еще 372 получили ранения, следует из официальных данных, опубликованных пресс-службой правительства Израиля.В результате обстрелов выгорело 197,5 миллиона квадратных метров территории Израиля, а 63,5 тысячи жителей севера страны были вынуждены покинуть свои дома.Данные приведены с 8 октября 2023 года, так как движение "Хезболлах" начало обстреливать север Израиля на следующий день после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.

https://ria.ru/20240925/livan-1974652603.html

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в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хамас