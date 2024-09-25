https://ria.ru/20240925/izrail-1974625342.html

Израильских школьников не допустят до олимпиады по информатике

Израильских школьников не допустят до олимпиады по информатике - РИА Новости, 25.09.2024

Израильских школьников не допустят до олимпиады по информатике

Оргкомитет международной олимпиады по информатике (IOI) ввел санкции против израильских школьников, исключив Израиль из стран-участниц, однако спортсмены из... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:05

2024-09-25T15:05

2024-09-25T15:05

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израиль

египет

александрия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Оргкомитет международной олимпиады по информатике (IOI) ввел санкции против израильских школьников, исключив Израиль из стран-участниц, однако спортсмены из еврейского государства все еще могут приять участие в соревновании под нейтральным флагом. "Члены сообщества обратились к IOI с просьбой отреагировать на гуманитарный кризис в Газе, вызванный продолжающимся конфликтом. Результатом стало голосование за введение санкций против Израиля за его роль в кризисе … Начиная с 2025 года Израиль не будет признан делегацией-участницей IOI, но четыре конкурсанта из Израиля по-прежнему могут участвовать под флагом IOI", - говорится в сообщении организации на официальном сайте. Министерство образования Израиля прокомментировало данное заявление, сообщив, что в таком случае израильская делегация отказывается от участия в соревнованиях. Отдельные участники бывшей делегации также не будут присутствовать на соревнованиях в Египте. "Молодежная сборная Израиля по информатике будет гордо нести израильский флаг на пути к новым победам и многочисленным международным достижениям", - говорится в сообщении министерства. В этом году 36 Международная олимпиада по информатике должна пройти в Египте на базе арабской академии наук социальных наук, технологий и морского транспорта в городе Александрия с 1 по 8 сентября. Принять участие планируют более 90 стран. В прошлом году израильские школьники вошли в тридцатку лучших среди более чем трехсот участников олимпиады.

https://ria.ru/20240925/livan-1974557030.html

https://ria.ru/20240605/sanktsii-1950536087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, египет, александрия