https://ria.ru/20240925/izrail-1974625342.html
Израильских школьников не допустят до олимпиады по информатике
Израильских школьников не допустят до олимпиады по информатике - РИА Новости, 25.09.2024
Израильских школьников не допустят до олимпиады по информатике
Оргкомитет международной олимпиады по информатике (IOI) ввел санкции против израильских школьников, исключив Израиль из стран-участниц, однако спортсмены из... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:05
2024-09-25T15:05
2024-09-25T15:05
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египет
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Оргкомитет международной олимпиады по информатике (IOI) ввел санкции против израильских школьников, исключив Израиль из стран-участниц, однако спортсмены из еврейского государства все еще могут приять участие в соревновании под нейтральным флагом. "Члены сообщества обратились к IOI с просьбой отреагировать на гуманитарный кризис в Газе, вызванный продолжающимся конфликтом. Результатом стало голосование за введение санкций против Израиля за его роль в кризисе … Начиная с 2025 года Израиль не будет признан делегацией-участницей IOI, но четыре конкурсанта из Израиля по-прежнему могут участвовать под флагом IOI", - говорится в сообщении организации на официальном сайте. Министерство образования Израиля прокомментировало данное заявление, сообщив, что в таком случае израильская делегация отказывается от участия в соревнованиях. Отдельные участники бывшей делегации также не будут присутствовать на соревнованиях в Египте. "Молодежная сборная Израиля по информатике будет гордо нести израильский флаг на пути к новым победам и многочисленным международным достижениям", - говорится в сообщении министерства. В этом году 36 Международная олимпиада по информатике должна пройти в Египте на базе арабской академии наук социальных наук, технологий и морского транспорта в городе Александрия с 1 по 8 сентября. Принять участие планируют более 90 стран. В прошлом году израильские школьники вошли в тридцатку лучших среди более чем трехсот участников олимпиады.
https://ria.ru/20240925/livan-1974557030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, египет, александрия
В мире, Израиль, Египет, Александрия
Израильских школьников не допустят до олимпиады по информатике
Израиль исключили из числа участников международной олимпиады по информатике
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Оргкомитет международной олимпиады по информатике (IOI) ввел санкции против израильских школьников, исключив Израиль из стран-участниц, однако спортсмены из еврейского государства все еще могут приять участие в соревновании под нейтральным флагом.
"Члены сообщества обратились к IOI с просьбой отреагировать на гуманитарный кризис в Газе, вызванный продолжающимся конфликтом. Результатом стало голосование за введение санкций против Израиля за его роль в кризисе … Начиная с 2025 года Израиль не будет признан делегацией-участницей IOI, но четыре конкурсанта из Израиля по-прежнему могут участвовать под флагом IOI", - говорится в сообщении организации на официальном сайте.
Министерство образования Израиля прокомментировало данное заявление, сообщив, что в таком случае израильская делегация отказывается от участия в соревнованиях. Отдельные участники бывшей делегации также не будут присутствовать на соревнованиях в Египте
.
"Молодежная сборная Израиля по информатике будет гордо нести израильский флаг на пути к новым победам и многочисленным международным достижениям", - говорится в сообщении министерства.
В этом году 36 Международная олимпиада по информатике должна пройти в Египте на базе арабской академии наук социальных наук, технологий и морского транспорта в городе Александрия
с 1 по 8 сентября. Принять участие планируют более 90 стран. В прошлом году израильские школьники вошли в тридцатку лучших среди более чем трехсот участников олимпиады.