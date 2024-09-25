Рейтинг@Mail.ru
Израильских школьников не допустят до олимпиады по информатике - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/izrail-1974625342.html
Израильских школьников не допустят до олимпиады по информатике
Израильских школьников не допустят до олимпиады по информатике - РИА Новости, 25.09.2024
Израильских школьников не допустят до олимпиады по информатике
Оргкомитет международной олимпиады по информатике (IOI) ввел санкции против израильских школьников, исключив Израиль из стран-участниц, однако спортсмены из... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:05
2024-09-25T15:05
в мире
израиль
египет
александрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40336/22/403362284_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_b6a6e3fc696add5d580571ddc1e2c26f.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Оргкомитет международной олимпиады по информатике (IOI) ввел санкции против израильских школьников, исключив Израиль из стран-участниц, однако спортсмены из еврейского государства все еще могут приять участие в соревновании под нейтральным флагом. "Члены сообщества обратились к IOI с просьбой отреагировать на гуманитарный кризис в Газе, вызванный продолжающимся конфликтом. Результатом стало голосование за введение санкций против Израиля за его роль в кризисе … Начиная с 2025 года Израиль не будет признан делегацией-участницей IOI, но четыре конкурсанта из Израиля по-прежнему могут участвовать под флагом IOI", - говорится в сообщении организации на официальном сайте. Министерство образования Израиля прокомментировало данное заявление, сообщив, что в таком случае израильская делегация отказывается от участия в соревнованиях. Отдельные участники бывшей делегации также не будут присутствовать на соревнованиях в Египте. "Молодежная сборная Израиля по информатике будет гордо нести израильский флаг на пути к новым победам и многочисленным международным достижениям", - говорится в сообщении министерства. В этом году 36 Международная олимпиада по информатике должна пройти в Египте на базе арабской академии наук социальных наук, технологий и морского транспорта в городе Александрия с 1 по 8 сентября. Принять участие планируют более 90 стран. В прошлом году израильские школьники вошли в тридцатку лучших среди более чем трехсот участников олимпиады.
https://ria.ru/20240925/livan-1974557030.html
https://ria.ru/20240605/sanktsii-1950536087.html
израиль
египет
александрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40336/22/403362284_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_3a718c2c784d2bf1d061c43410cfeef7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, египет, александрия
В мире, Израиль, Египет, Александрия
Израильских школьников не допустят до олимпиады по информатике

Израиль исключили из числа участников международной олимпиады по информатике

© РИА Новости / И. Носов | Перейти в медиабанкВид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / И. Носов
Перейти в медиабанк
Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Оргкомитет международной олимпиады по информатике (IOI) ввел санкции против израильских школьников, исключив Израиль из стран-участниц, однако спортсмены из еврейского государства все еще могут приять участие в соревновании под нейтральным флагом.
"Члены сообщества обратились к IOI с просьбой отреагировать на гуманитарный кризис в Газе, вызванный продолжающимся конфликтом. Результатом стало голосование за введение санкций против Израиля за его роль в кризисе … Начиная с 2025 года Израиль не будет признан делегацией-участницей IOI, но четыре конкурсанта из Израиля по-прежнему могут участвовать под флагом IOI", - говорится в сообщении организации на официальном сайте.
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Израиль нанес удары по десяткам складов оружия "Хезболлы"
Вчера, 11:05
Министерство образования Израиля прокомментировало данное заявление, сообщив, что в таком случае израильская делегация отказывается от участия в соревнованиях. Отдельные участники бывшей делегации также не будут присутствовать на соревнованиях в Египте.
"Молодежная сборная Израиля по информатике будет гордо нести израильский флаг на пути к новым победам и многочисленным международным достижениям", - говорится в сообщении министерства.
В этом году 36 Международная олимпиада по информатике должна пройти в Египте на базе арабской академии наук социальных наук, технологий и морского транспорта в городе Александрия с 1 по 8 сентября. Принять участие планируют более 90 стран. В прошлом году израильские школьники вошли в тридцатку лучших среди более чем трехсот участников олимпиады.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Палата представителей конгресса США проголосовала за санкции против МУС
5 июня, 00:10
 
В миреИзраильЕгипетАлександрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала