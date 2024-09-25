https://ria.ru/20240925/izrail-1974516067.html

Израильские ВВС нанесли удар под Бейрутом, сообщили СМИ

Израильские ВВС нанесли удар под Бейрутом, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.09.2024

Израильские ВВС нанесли удар под Бейрутом, сообщили СМИ

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по району Джия в 20 километрах к югу от Бейрута, сообщает ливанский телеканал Аль-Джадид. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T01:11

2024-09-25T01:11

2024-09-25T01:17

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

бейрут

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БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по району Джия в 20 километрах к югу от Бейрута, сообщает ливанский телеканал Аль-Джадид."Израильский авиаудар пришелся по району Джия. К месту происшествия прибывают кареты скорой помощи", - сообщает телеканал.По данным телеканала, удар пришелся по складу, по предварительным данным, есть пострадавшие.

https://ria.ru/20240924/iran-1974512278.html

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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, бейрут