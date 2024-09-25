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Израильские ВВС нанесли удар под Бейрутом, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.09.2024
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01:11 25.09.2024 (обновлено: 01:17 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/izrail-1974516067.html
Израильские ВВС нанесли удар под Бейрутом, сообщили СМИ
Израильские ВВС нанесли удар под Бейрутом, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.09.2024
Израильские ВВС нанесли удар под Бейрутом, сообщили СМИ
Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по району Джия в 20 километрах к югу от Бейрута, сообщает ливанский телеканал Аль-Джадид. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T01:11
2024-09-25T01:17
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
бейрут
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БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по району Джия в 20 километрах к югу от Бейрута, сообщает ливанский телеканал Аль-Джадид."Израильский авиаудар пришелся по району Джия. К месту происшествия прибывают кареты скорой помощи", - сообщает телеканал.По данным телеканала, удар пришелся по складу, по предварительным данным, есть пострадавшие.
https://ria.ru/20240924/iran-1974512278.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, бейрут
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Бейрут
Израильские ВВС нанесли удар под Бейрутом, сообщили СМИ

"Аль-Джадид": израильские ВВС нанесли удар по району Джия к югу от Бейрута

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский истребитель F-15
Израильский истребитель F-15 - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильский истребитель F-15. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по району Джия в 20 километрах к югу от Бейрута, сообщает ливанский телеканал Аль-Джадид.
"Израильский авиаудар пришелся по району Джия. К месту происшествия прибывают кареты скорой помощи", - сообщает телеканал.
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По данным телеканала, удар пришелся по складу, по предварительным данным, есть пострадавшие.
 
ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреБейрут
 
 
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