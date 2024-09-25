https://ria.ru/20240925/izrail-1974516067.html
Израильские ВВС нанесли удар под Бейрутом, сообщили СМИ
Израильские ВВС нанесли удар под Бейрутом, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.09.2024
Израильские ВВС нанесли удар под Бейрутом, сообщили СМИ
Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по району Джия в 20 километрах к югу от Бейрута, сообщает ливанский телеканал Аль-Джадид. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T01:11
2024-09-25T01:11
2024-09-25T01:17
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
бейрут
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907155074_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fdcd429b5ee7877449be2b009bea7d72.jpg
БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по району Джия в 20 километрах к югу от Бейрута, сообщает ливанский телеканал Аль-Джадид."Израильский авиаудар пришелся по району Джия. К месту происшествия прибывают кареты скорой помощи", - сообщает телеканал.По данным телеканала, удар пришелся по складу, по предварительным данным, есть пострадавшие.
https://ria.ru/20240924/iran-1974512278.html
израиль
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907155074_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_920eb04928b1465b77b0340f1326d4c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, бейрут
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Бейрут
Израильские ВВС нанесли удар под Бейрутом, сообщили СМИ
"Аль-Джадид": израильские ВВС нанесли удар по району Джия к югу от Бейрута