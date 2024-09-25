https://ria.ru/20240925/innopolis-1974711831.html

Беспилотник Университета Иннополис вошел в реестр российской промпродукции

Беспилотник Университета Иннополис вошел в реестр российской промпродукции - РИА Новости, 25.09.2024

Беспилотник Университета Иннополис вошел в реестр российской промпродукции

Беспилотный самолет вертикального взлета и посадки, разработанный специалистами Университета Иннополис в Татарстане, вошел в реестр российской промышленной... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T21:08

2024-09-25T21:08

2024-09-25T21:08

республика татарстан

экономика

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москва

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КАЗАНЬ, 25 сен - РИА Новости. Беспилотный самолет вертикального взлета и посадки, разработанный специалистами Университета Иннополис в Татарстане, вошел в реестр российской промышленной продукции, сообщили РИА Новости в вузе. "Самолет вертикального взлета и посадки InnoVtol-3s, разработанный специалистами центра беспилотных авиационных систем ИТ-вуза, получил акт экспертизы Торгово-промышленной палаты Татарстана об отечественном происхождении. Минпромторг РФ разместил информацию о разработке в реестре российской промышленной продукции Государственной информационной системы промышленности на один год", - говорится в сообщении. Беспилотник InnoVtol-3s предназначен для инспекции промышленных объектов, мониторинга территорий и аэродоставки. Специалисты центра беспилотных систем Университета Иннополис максимально локализовали производство беспилотника - электронику, ПО и конструкцию дрона разрабатывают в самом ИТ-вузе, углеткань и смолы заказывают у российских производителей из Татарстана и Москвы. Устройство получило более 50 патентов. По информации университета, беспилотник взлетает за счет электрических подъемных моторов, затем переходит в режим самолета с помощью бензинового маршевого двигателя. Крейсерская скорость InnoVtol-3s - 80 километров в час, на которой он способен преодолеть расстояние до 300 километров. Полет беспилотника без подзарядки - четыре часа, полезная нагрузка до 5 килограммов. "Среди самолетов вертикального взлета и посадки до 30 килограммов реестра Минпромторга РФ мы первые получили сертификат российского происхождения. Это важный этап для масштабирования решений центра беспилотных авиационных систем Университета Иннополис на новые рынки", - сказал директор центра беспилотных авиационных систем Университета Иннополис Дмитрий Девитт. Он отметил, что включение InnoVtol-3s в реестр отечественной промышленной продукции расширит возможности для закупки данных дронов различными министерствами и ведомствами, а также позволит приобретать их в лизинг на льготных условиях компаниям-эксплуатантам беспилотных авиационных систем.

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экономика, технологии, россия, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)