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Беспилотник Университета Иннополис вошел в реестр российской промпродукции - РИА Новости, 25.09.2024
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Республика Татарстан
 
21:08 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/innopolis-1974711831.html
Беспилотник Университета Иннополис вошел в реестр российской промпродукции
Беспилотник Университета Иннополис вошел в реестр российской промпродукции - РИА Новости, 25.09.2024
Беспилотник Университета Иннополис вошел в реестр российской промпродукции
Беспилотный самолет вертикального взлета и посадки, разработанный специалистами Университета Иннополис в Татарстане, вошел в реестр российской промышленной... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T21:08
2024-09-25T21:08
республика татарстан
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КАЗАНЬ, 25 сен - РИА Новости. Беспилотный самолет вертикального взлета и посадки, разработанный специалистами Университета Иннополис в Татарстане, вошел в реестр российской промышленной продукции, сообщили РИА Новости в вузе. "Самолет вертикального взлета и посадки InnoVtol-3s, разработанный специалистами центра беспилотных авиационных систем ИТ-вуза, получил акт экспертизы Торгово-промышленной палаты Татарстана об отечественном происхождении. Минпромторг РФ разместил информацию о разработке в реестре российской промышленной продукции Государственной информационной системы промышленности на один год", - говорится в сообщении. Беспилотник InnoVtol-3s предназначен для инспекции промышленных объектов, мониторинга территорий и аэродоставки. Специалисты центра беспилотных систем Университета Иннополис максимально локализовали производство беспилотника - электронику, ПО и конструкцию дрона разрабатывают в самом ИТ-вузе, углеткань и смолы заказывают у российских производителей из Татарстана и Москвы. Устройство получило более 50 патентов. По информации университета, беспилотник взлетает за счет электрических подъемных моторов, затем переходит в режим самолета с помощью бензинового маршевого двигателя. Крейсерская скорость InnoVtol-3s - 80 километров в час, на которой он способен преодолеть расстояние до 300 километров. Полет беспилотника без подзарядки - четыре часа, полезная нагрузка до 5 килограммов. "Среди самолетов вертикального взлета и посадки до 30 килограммов реестра Минпромторга РФ мы первые получили сертификат российского происхождения. Это важный этап для масштабирования решений центра беспилотных авиационных систем Университета Иннополис на новые рынки", - сказал директор центра беспилотных авиационных систем Университета Иннополис Дмитрий Девитт. Он отметил, что включение InnoVtol-3s в реестр отечественной промышленной продукции расширит возможности для закупки данных дронов различными министерствами и ведомствами, а также позволит приобретать их в лизинг на льготных условиях компаниям-эксплуатантам беспилотных авиационных систем.
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экономика, технологии, россия, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Республика Татарстан, Экономика, Технологии, Россия, Москва, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)

Беспилотник Университета Иннополис вошел в реестр российской промпродукции

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГород Иннополис в Республике Татарстан
Город Иннополис в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 25 сен - РИА Новости. Беспилотный самолет вертикального взлета и посадки, разработанный специалистами Университета Иннополис в Татарстане, вошел в реестр российской промышленной продукции, сообщили РИА Новости в вузе.
"Самолет вертикального взлета и посадки InnoVtol-3s, разработанный специалистами центра беспилотных авиационных систем ИТ-вуза, получил акт экспертизы Торгово-промышленной палаты Татарстана об отечественном происхождении. Минпромторг РФ разместил информацию о разработке в реестре российской промышленной продукции Государственной информационной системы промышленности на один год", - говорится в сообщении.
Беспилотник InnoVtol-3s предназначен для инспекции промышленных объектов, мониторинга территорий и аэродоставки. Специалисты центра беспилотных систем Университета Иннополис максимально локализовали производство беспилотника - электронику, ПО и конструкцию дрона разрабатывают в самом ИТ-вузе, углеткань и смолы заказывают у российских производителей из Татарстана и Москвы. Устройство получило более 50 патентов.
По информации университета, беспилотник взлетает за счет электрических подъемных моторов, затем переходит в режим самолета с помощью бензинового маршевого двигателя. Крейсерская скорость InnoVtol-3s - 80 километров в час, на которой он способен преодолеть расстояние до 300 километров. Полет беспилотника без подзарядки - четыре часа, полезная нагрузка до 5 килограммов.
"Среди самолетов вертикального взлета и посадки до 30 килограммов реестра Минпромторга РФ мы первые получили сертификат российского происхождения. Это важный этап для масштабирования решений центра беспилотных авиационных систем Университета Иннополис на новые рынки", - сказал директор центра беспилотных авиационных систем Университета Иннополис Дмитрий Девитт.
Он отметил, что включение InnoVtol-3s в реестр отечественной промышленной продукции расширит возможности для закупки данных дронов различными министерствами и ведомствами, а также позволит приобретать их в лизинг на льготных условиях компаниям-эксплуатантам беспилотных авиационных систем.
 
Республика ТатарстанЭкономикаТехнологииРоссияМоскваМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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