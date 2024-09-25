https://ria.ru/20240925/ii-resheniya-1974585963.html

Московские производители БПЛА разработали ИИ-решения для складов

Московские производители БПЛА разработали ИИ-решения для складов - РИА Новости, 25.09.2024

Московские производители БПЛА разработали ИИ-решения для складов

Столичные производители гражданских дронов и беспилотников создали полностью отечественные двигатели и инновационные решения с искусственным интеллектом для... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T13:00

2024-09-25T13:00

2024-09-25T20:36

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

сергей собянин

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Столичные производители гражданских дронов и беспилотников создали полностью отечественные двигатели и инновационные решения с искусственным интеллектом для складских помещений, сообщил министр правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов."Развитие беспилотного авиастроения – одна из ключевых задач промышленного сектора столицы. Например, для этого в прошлом году в индустриальном парке "Руднево" запустили Федеральный центр беспилотных авиационных систем, который объединил уже около 11 ведущих производителей и стал опорным научно-производственным центром отрасли", - приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.По его словам, московские промышленники активно расширяют ассортимент и представляют комплектующие и современные беспилотники и дроны гражданского назначения, применяемые в сельском хозяйстве, логистике, инвентаризации, транспортной автоматизации и других направлениях.Например, московское предприятие "АИР Магистраль" разработало электродвигатель для малых беспилотных летательных аппаратов, полностью изготовленный из отечественных материалов. Детали электродвигателя производятся на собственных мощностях – современных высокопроизводительных металлообрабатывающих центрах, намоточных станках, контрольно-измерительных стендах. В планах объем выпуска - до 3 тысяч экземпляров в месяц. Также на данный момент на заводе разрабатывают и готовятся к запуску более мощных моделей электродвигателей для электротранспорта и больших БПЛА.Учредитель компании Алексей Кучмин отметил, что предприятие регулярно создает новые устройства для транспорта, дорог, аэродромов. За 15 лет работы на рынок ввели более 100 видов товаров, которые придуманы и произведены в столице.Также московский производитель UVL Robotics внедрил систему автоматизации инвентаризации благодаря беспилотному комплексу в складские помещения одной из крупнейших российских сетей розничных магазинов. Эта программа может определять коробки с товаром, пересчитывать их и проводить автоматическую инвентаризацию.Генеральный директор компании Евгений Гранкин добавил, что инновационный подход компании в использовании умных беспилотников является передовым в области складской и транспортной автоматизации. А решения позволяют более чем в 5 раз повысить скорость проведения пересчета товарного запаса внутри складов, улучшить качество хранения, а также показать существенную экономию для клиентов.По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице реализуется комплекс мер, который направлен на повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. В Москве созданы все условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Бизнесмены могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе целевыми займами и субсидиями. Также разработан ряд антикризисных инструментов.Столица является городом с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, около 100 малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.

https://ria.ru/20240924/rezident-1974391561.html

https://ria.ru/20240923/moskva-1974219553.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, сергей собянин