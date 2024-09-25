https://ria.ru/20240925/herson-1974540221.html

В Херсоне прогремели новые взрывы, сообщили СМИ

В Херсоне прогремели новые взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.09.2024

В Херсоне прогремели новые взрывы, сообщили СМИ

Очередные взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "24 канал". РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T09:37

2024-09-25T09:37

2024-09-25T09:37

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "24 канал". Ранее в четверг местный телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в городе. "В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале указанного СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 09.26 мск звучит в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240925/nebenzya-1974514826.html

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в мире, херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины