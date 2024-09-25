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Гарик Харламов заявил о желании переснять "Братьев Карамазовых" - РИА Новости, 25.09.2024
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Шоубиз
 
21:36 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/harlamov-1974714006.html
Гарик Харламов заявил о желании переснять "Братьев Карамазовых"
Гарик Харламов заявил о желании переснять "Братьев Карамазовых" - РИА Новости, 25.09.2024
Гарик Харламов заявил о желании переснять "Братьев Карамазовых"
Креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов, комментируя закрытие 19-го сезона развлекательного шоу и начало нового 20-го сезона, заявил, что эта PR-кампания РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T21:36
2024-09-25T21:36
шоубиз
гарик харламов (игорь)
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов, комментируя закрытие 19-го сезона развлекательного шоу и начало нового 20-го сезона, заявил, что эта PR-кампания натолкнула его на мысль о пересъемке "Братьев Карамазовых". "Эта PR-кампания лишний раз показала, в насколько турбулентном мире мы сейчас живём. Что-то появляется, а что-то исчезает, и это происходит мгновенно. Вчера это закрывали, сегодня – открывают, завтра – перепридумывают. Это меня натолкнуло на мысли о переосмыслении вообще всего классического. И у меня даже появилась идея переснять "Братьев Карамазовых", я сейчас всерьёз об этом задумываюсь", - приводит слова Харламова пресс-служба телеканала ТНТ в ответ на запрос РИА Новости.
https://ria.ru/20240921/comedy-1973986851.html
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гарик харламов (игорь), россия
Шоубиз, Гарик Харламов (Игорь), Россия
Гарик Харламов заявил о желании переснять "Братьев Карамазовых"

Харламов: PR-кампания Comedy Club натолкнула меня на мысль переснять фильм

© ТНТКадр из программы Comedy Club
Кадр из программы Comedy Club - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© ТНТ
Кадр из программы Comedy Club . Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов, комментируя закрытие 19-го сезона развлекательного шоу и начало нового 20-го сезона, заявил, что эта PR-кампания натолкнула его на мысль о пересъемке "Братьев Карамазовых".
"Эта PR-кампания лишний раз показала, в насколько турбулентном мире мы сейчас живём. Что-то появляется, а что-то исчезает, и это происходит мгновенно. Вчера это закрывали, сегодня – открывают, завтра – перепридумывают. Это меня натолкнуло на мысли о переосмыслении вообще всего классического. И у меня даже появилась идея переснять "Братьев Карамазовых", я сейчас всерьёз об этом задумываюсь", - приводит слова Харламова пресс-служба телеканала ТНТ в ответ на запрос РИА Новости.
Гарик Харламов - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Харламов и Воля опровергли сообщения о закрытии Comedy Club
21 сентября, 13:37
 
ШоубизГарик Харламов (Игорь)Россия
 
 
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