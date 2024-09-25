https://ria.ru/20240925/harlamov-1974714006.html
Гарик Харламов заявил о желании переснять "Братьев Карамазовых"
Гарик Харламов заявил о желании переснять "Братьев Карамазовых" - РИА Новости, 25.09.2024
Гарик Харламов заявил о желании переснять "Братьев Карамазовых"
Креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов, комментируя закрытие 19-го сезона развлекательного шоу и начало нового 20-го сезона, заявил, что эта PR-кампания РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T21:36
2024-09-25T21:36
2024-09-25T21:36
шоубиз
гарик харламов (игорь)
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов, комментируя закрытие 19-го сезона развлекательного шоу и начало нового 20-го сезона, заявил, что эта PR-кампания натолкнула его на мысль о пересъемке "Братьев Карамазовых". "Эта PR-кампания лишний раз показала, в насколько турбулентном мире мы сейчас живём. Что-то появляется, а что-то исчезает, и это происходит мгновенно. Вчера это закрывали, сегодня – открывают, завтра – перепридумывают. Это меня натолкнуло на мысли о переосмыслении вообще всего классического. И у меня даже появилась идея переснять "Братьев Карамазовых", я сейчас всерьёз об этом задумываюсь", - приводит слова Харламова пресс-служба телеканала ТНТ в ответ на запрос РИА Новости.
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гарик харламов (игорь), россия
Шоубиз, Гарик Харламов (Игорь), Россия
Гарик Харламов заявил о желании переснять "Братьев Карамазовых"
Харламов: PR-кампания Comedy Club натолкнула меня на мысль переснять фильм
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов, комментируя закрытие 19-го сезона развлекательного шоу и начало нового 20-го сезона, заявил, что эта PR-кампания натолкнула его на мысль о пересъемке "Братьев Карамазовых".
"Эта PR-кампания лишний раз показала, в насколько турбулентном мире мы сейчас живём. Что-то появляется, а что-то исчезает, и это происходит мгновенно. Вчера это закрывали, сегодня – открывают, завтра – перепридумывают. Это меня натолкнуло на мысли о переосмыслении вообще всего классического. И у меня даже появилась идея переснять "Братьев Карамазовых", я сейчас всерьёз об этом задумываюсь", - приводит слова Харламова пресс-служба телеканала ТНТ в ответ на запрос РИА Новости.