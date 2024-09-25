https://ria.ru/20240925/harkov-1974517362.html
В Харькове заявили о серии взрывов в городе
В Харькове заявили о серии взрывов в городе - РИА Новости, 25.09.2024
В Харькове заявили о серии взрывов в городе
Серия взрывов прозвучала в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T01:40
2024-09-25T01:40
2024-09-25T01:40
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харьков
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, сообщил мэр города Игорь Терехов. "В Харькове слышны звуки взрывов. ...Взрыв раздался в близком пригороде", - говорится в двух сообщениях, опубликованных в 1.28 мск и 01.30 в Telegram-канале Терехова. В Харьковской области с 21.44 мск звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240603/obschestvennoe-1950069855.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове заявили о серии взрывов в городе
Мэр Харькова Терехов сообщил о серии взрывов на фоне воздушной тревоги