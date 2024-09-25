https://ria.ru/20240925/hakery-1974712612.html

Китайские хакеры месяцами вторгались в сети провайдеров в США, пишет WSJ

Китайские хакеры месяцами вторгались в сети провайдеров в США, пишет WSJ - РИА Новости, 25.09.2024

Китайские хакеры месяцами вторгались в сети провайдеров в США, пишет WSJ

Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждает, что якобы связанные с властями КНР хакеры на протяжении нескольких месяцев... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T21:18

2024-09-25T21:18

2024-09-25T21:18

в мире

технологии

сша

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163865_0:260:3008:1952_1920x0_80_0_0_b9b2f852c60e5c2337869eb8d8fe01e2.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждает, что якобы связанные с властями КНР хакеры на протяжении нескольких месяцев вторгались в сети ряда американских интернет-провайдеров. "Хакеры, связанные с китайским правительством, в последние месяцы взломали ряд интернет-провайдеров в США в поисках чувствительной информации", - говорится в публикации издания со ссылкой на анонимные осведомленные источники. По словам собеседников издания, хакеры взломали широкополосные сети связи, чтобы получать данные телекоммуникационных компаний или провести вредоносную кибератаку. В США неоднократно заявляли о том, что связанные с КНР хакеры якобы атакуют компьютерные системы и критическую инфраструктуру. Пекин обычно отрицает любые обвинения в кибератаках, якобы поддерживаемых китайскими государственными структурами, и обвиняет США в организации собственных кибератак.

https://ria.ru/20240507/khakery-1944270846.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, китай