https://ria.ru/20240925/hakery-1974712612.html
Китайские хакеры месяцами вторгались в сети провайдеров в США, пишет WSJ
Китайские хакеры месяцами вторгались в сети провайдеров в США, пишет WSJ - РИА Новости, 25.09.2024
Китайские хакеры месяцами вторгались в сети провайдеров в США, пишет WSJ
Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждает, что якобы связанные с властями КНР хакеры на протяжении нескольких месяцев... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T21:18
2024-09-25T21:18
2024-09-25T21:18
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждает, что якобы связанные с властями КНР хакеры на протяжении нескольких месяцев вторгались в сети ряда американских интернет-провайдеров. "Хакеры, связанные с китайским правительством, в последние месяцы взломали ряд интернет-провайдеров в США в поисках чувствительной информации", - говорится в публикации издания со ссылкой на анонимные осведомленные источники. По словам собеседников издания, хакеры взломали широкополосные сети связи, чтобы получать данные телекоммуникационных компаний или провести вредоносную кибератаку. В США неоднократно заявляли о том, что связанные с КНР хакеры якобы атакуют компьютерные системы и критическую инфраструктуру. Пекин обычно отрицает любые обвинения в кибератаках, якобы поддерживаемых китайскими государственными структурами, и обвиняет США в организации собственных кибератак.
https://ria.ru/20240507/khakery-1944270846.html
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в мире, технологии, сша, китай
В мире, Технологии, США, Китай
Китайские хакеры месяцами вторгались в сети провайдеров в США, пишет WSJ
WSJ: китайские хакеры несколько месяцев вторгались сети американских провайдеров