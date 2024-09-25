https://ria.ru/20240925/gruzooborot-1974587689.html

Грузооборот портов Астраханской области вырос в 2024 году на 28%

Грузооборот портов Астраханской области вырос в 2024 году на 28% - РИА Новости, 25.09.2024

Грузооборот портов Астраханской области вырос в 2024 году на 28%

Грузооборот портов Астраханской области за восемь месяцев 2024 года составил 3,5 миллиона тонн, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщил... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T13:04

2024-09-25T13:04

2024-09-25T13:04

астраханская область

астрахань

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Грузооборот портов Астраханской области за восемь месяцев 2024 года составил 3,5 миллиона тонн, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. По его информации, Астраханская область занимает ключевую позицию на самых коротких, экономически выгодных евро-азиатских транспортных маршрутах, и это подтверждается ростом перевалки грузов через порты региона. "За восемь месяцев этого года грузооборот морских портов Астрахань и Оля составил 3,5 миллиона тонн, что на 28 процентов превышает показатель за аналогичный период прошлого года", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что за отчетный период в 2,5 раза увеличилась перевалка цемента, полипропилена и бумаги, химических изделий и удобрений - на 28%. Большую часть номенклатуры по-прежнему составляет зерно, его объем достиг 1,9 миллиона тонн. Число судозаходов составило почти 9 тысяч, что на 10% больше уровня 2023 года. При этом обработка импортных грузов выросла на 54% - до 715 тысяч тонн, а экспортных - на 22% - до 2,6 миллиона тонн. В Астраханской области два морских порта: Астрахань и Оля. Их суммарный грузооборот в 2023 году вырос на 46% по отношению к 2022 году и составил 4,3 миллиона тонн. Это стало рекордным показателем за последние десять лет.

https://ria.ru/20240819/zemsnaryad-1967149383.html

астрахань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

астрахань, игорь бабушкин