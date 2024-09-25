https://ria.ru/20240925/gosduma-1974682071.html
В Госдуме призвали ВС разъяснить проект о наказании за оскорбление власти
В Госдуме призвали ВС разъяснить проект о наказании за оскорбление власти - РИА Новости, 25.09.2024
В Госдуме призвали ВС разъяснить проект о наказании за оскорбление власти
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы, депутат от этой партии Владислав Даванков направили обращение председателю Верховного суда РФ... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:56
2024-09-25T17:56
2024-09-25T18:17
россия
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
владислав даванков
ирина подносова
госдума рф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы, депутат от этой партии Владислав Даванков направили обращение председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой с просьбой исключить возможность привлечения граждан к уголовной ответственности за публичное оскорбление депутатов Госдумы и сенаторов, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас... рассмотреть вопрос необходимости принятия соответствующего постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации с разъяснением по вопросам судебной практики в целях обеспечения единообразного применения законодательства Российской Федерации относительно невозможности привлечения граждан к уголовной ответственности по статье 319 УК РФ за публичное оскорбление депутатов Государственной думы и сенаторов Российской Федерации", - говорится в обращении. В документе указывается, что статья 319 УК РФ предусматривает ответственность за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих обязанностей или в связи с их исполнением. "В соответствии с примечанием к статье 318 УК РФ представителем власти признается должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости", - уточняется в письме. По мнению депутатов, это примечание влечет неопределенность в правоприменительной практике, из-за чего к уголовной ответственности могут быть привлечены в том числе люди, оскорбившие депутата Госдумы или сенатора. "Между тем депутаты Государственной думы и сенаторы Российской Федерации позволяют себе неоднозначные высказывания... В этой связи представляется нецелесообразным сохранять возможность привлечения граждан к уголовной ответственности за оскорбления депутатов Государственной думы и сенаторов Российской Федерации", — говорится в письме.
https://ria.ru/20240924/gosduma-1974455404.html
https://ria.ru/20240924/peskov-1974401028.html
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россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), владислав даванков, ирина подносова, госдума рф
Россия, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Владислав Даванков, Ирина Подносова, Госдума РФ
В Госдуме призвали ВС разъяснить проект о наказании за оскорбление власти
"Новые люди" призвали ВС разъяснить проект о наказании за оскорбление власти
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы, депутат от этой партии Владислав Даванков направили обращение председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой с просьбой исключить возможность привлечения граждан к уголовной ответственности за публичное оскорбление депутатов Госдумы и сенаторов, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас... рассмотреть вопрос необходимости принятия соответствующего постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации с разъяснением по вопросам судебной практики в целях обеспечения единообразного применения законодательства Российской Федерации относительно невозможности привлечения граждан к уголовной ответственности по статье 319 УК РФ
за публичное оскорбление депутатов Государственной думы и сенаторов Российской Федерации", - говорится в обращении.
В документе указывается, что статья 319 УК РФ предусматривает ответственность за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих обязанностей или в связи с их исполнением.
"В соответствии с примечанием к статье 318 УК РФ представителем власти признается должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости", - уточняется в письме.
По мнению депутатов, это примечание влечет неопределенность в правоприменительной практике, из-за чего к уголовной ответственности могут быть привлечены в том числе люди, оскорбившие депутата Госдумы или сенатора.
"Между тем депутаты Государственной думы и сенаторы Российской Федерации позволяют себе неоднозначные высказывания... В этой связи представляется нецелесообразным сохранять возможность привлечения граждан к уголовной ответственности за оскорбления депутатов Государственной думы и сенаторов Российской Федерации", — говорится в письме.