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Госдума приняла в первом чтении законопроект о госзакупках - РИА Новости, 25.09.2024
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14:33 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/gosduma-1974614298.html
Госдума приняла в первом чтении законопроект о госзакупках
Госдума приняла в первом чтении законопроект о госзакупках - РИА Новости, 25.09.2024
Госдума приняла в первом чтении законопроект о госзакупках
Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на оптимизацию порядка закупок для государственных и муниципальных нужд. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:33
2024-09-25T14:33
экономика
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на оптимизацию порядка закупок для государственных и муниципальных нужд. Документ внесен группой сенаторов и депутатов. Он, в частности, предоставляет Минфину России полномочия давать официальные письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о контрактной системе в госзакупках и нормативных правовых актов в этой сфере. Законопроект также предоставляет заказчикам право осуществлять несколько так называемых малых закупок однородных или идентичных товаров, работ или услуг у единственного поставщика, подрядчика или исполнителя. Речь идет о закупках на сумму до 600 тысяч рублей и в пределах законодательно установленных ограничений годовых объемов закупок. В настоящее время контролирующие органы могут счесть такие действия заказчиков дроблением закупки и уходом от конкурентных процедур, отмечается в заключении профильного комитета Госдумы по экономической политике. В то же время предусмотрено усиление контроля за закупками у единственных поставщиков, подрядчиков и исполнителей. Документ обязывает заказчиков с 2025 года формировать все документы по таким контрактам в единой информационной системе в сфере закупок. Законопроект также позволяет проводить закупки для нужд двух и более заказчиков одного субъекта РФ или заказчиков муниципальных образований, находящихся на его территории, путем совместного электронного конкурса, по результатам которого заключается несколько контрактов со встречными инвестиционными обязательствами (офсетных контрактов). Таким образом заказчики смогут проводить совместную закупку, а поставщик - одновременно удовлетворить потребности нескольких заказчиков в одном регионе. Помимо этого, уточняется, что офсетный контракт может быть заключен для поставки любого товара, производство которого создано, модернизировано и освоено на территории РФ. Это даст возможность закупать и поставлять по таким контрактам не только промышленную продукцию, как сейчас, но и, например, сельхозпродукцию и продукцию семеноводства.
https://ria.ru/20240924/zhivotnye-1974440285.html
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экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
Госдума приняла в первом чтении законопроект о госзакупках

Госдума приняла в первом чтении проект об оптимизации порядка госзакупок

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на оптимизацию порядка закупок для государственных и муниципальных нужд.
Документ внесен группой сенаторов и депутатов. Он, в частности, предоставляет Минфину России полномочия давать официальные письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о контрактной системе в госзакупках и нормативных правовых актов в этой сфере.
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Законопроект также предоставляет заказчикам право осуществлять несколько так называемых малых закупок однородных или идентичных товаров, работ или услуг у единственного поставщика, подрядчика или исполнителя. Речь идет о закупках на сумму до 600 тысяч рублей и в пределах законодательно установленных ограничений годовых объемов закупок. В настоящее время контролирующие органы могут счесть такие действия заказчиков дроблением закупки и уходом от конкурентных процедур, отмечается в заключении профильного комитета Госдумы по экономической политике.
В то же время предусмотрено усиление контроля за закупками у единственных поставщиков, подрядчиков и исполнителей. Документ обязывает заказчиков с 2025 года формировать все документы по таким контрактам в единой информационной системе в сфере закупок.
Законопроект также позволяет проводить закупки для нужд двух и более заказчиков одного субъекта РФ или заказчиков муниципальных образований, находящихся на его территории, путем совместного электронного конкурса, по результатам которого заключается несколько контрактов со встречными инвестиционными обязательствами (офсетных контрактов). Таким образом заказчики смогут проводить совместную закупку, а поставщик - одновременно удовлетворить потребности нескольких заказчиков в одном регионе.
Помимо этого, уточняется, что офсетный контракт может быть заключен для поставки любого товара, производство которого создано, модернизировано и освоено на территории РФ. Это даст возможность закупать и поставлять по таким контрактам не только промышленную продукцию, как сейчас, но и, например, сельхозпродукцию и продукцию семеноводства.
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