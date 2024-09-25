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При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 25.09.2024
При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела поселка Кирова в Горловке со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T21:44
2024-09-25T21:44
2024-09-25T21:44
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горловка
иван приходько
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происшествия
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела поселка Кирова в Горловке со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела поселка Кирова (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины ранены двое мирных горловчан", - говорится в сообщении. Приходько также сообщил, что вследствие обстрелов повреждения получили жилые дома и два легковых гражданских автомобиля. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 18.10 по 18.20 выпустили по Горловке четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20240924/gorlovka-1974360745.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя