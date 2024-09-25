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При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 25.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:44 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/gorlovka-1974714574.html
При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 25.09.2024
При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела поселка Кирова в Горловке со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T21:44
2024-09-25T21:44
специальная военная операция на украине
горловка
иван приходько
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела поселка Кирова в Горловке со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела поселка Кирова (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины ранены двое мирных горловчан", - говорится в сообщении. Приходько также сообщил, что вследствие обстрелов повреждения получили жилые дома и два легковых гражданских автомобиля. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 18.10 по 18.20 выпустили по Горловке четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20240924/gorlovka-1974360745.html
горловка
россия
донецкая народная республика
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горловка, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела поселка Кирова в Горловке со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате обстрела поселка Кирова (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины ранены двое мирных горловчан", - говорится в сообщении.
Приходько также сообщил, что вследствие обстрелов повреждения получили жилые дома и два легковых гражданских автомобиля.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 18.10 по 18.20 выпустили по Горловке четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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