https://ria.ru/20240925/gorlovka-1974714574.html

При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 25.09.2024

При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела поселка Кирова в Горловке со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T21:44

2024-09-25T21:44

2024-09-25T21:44

специальная военная операция на украине

горловка

иван приходько

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела поселка Кирова в Горловке со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела поселка Кирова (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины ранены двое мирных горловчан", - говорится в сообщении. Приходько также сообщил, что вследствие обстрелов повреждения получили жилые дома и два легковых гражданских автомобиля. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 18.10 по 18.20 выпустили по Горловке четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20240924/gorlovka-1974360745.html

горловка

россия

донецкая народная республика

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горловка, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, происшествия