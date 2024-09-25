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При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 25.09.2024
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:43
2024-09-25T15:43
2024-09-25T15:43
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): по ул. Козиной ранен мужчина 1966 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240924/gorlovka-1974459989.html
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, россия, происшествия, вооруженные силы рф
Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Происшествия, Вооруженные силы РФ
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле центра Горловки со стороны ВСУ пострадал мужчина