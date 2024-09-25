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При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 25.09.2024
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15:43 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/gorlovka-1974637956.html
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 25.09.2024
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:43
2024-09-25T15:43
горловка
донецкая народная республика
сцкк
россия
происшествия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): по ул. Козиной ранен мужчина 1966 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240924/gorlovka-1974459989.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, россия, происшествия, вооруженные силы рф
Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Происшествия, Вооруженные силы РФ
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

При обстреле центра Горловки со стороны ВСУ пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): по ул. Козиной ранен мужчина 1966 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия украинского обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
При обстреле Горловки повреждены более пяти домов
24 сентября, 16:41
 
ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссияПроисшествияВооруженные силы РФ
 
 
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