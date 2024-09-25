https://ria.ru/20240925/gorlovka-1974637956.html

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 25.09.2024

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:43

2024-09-25T15:43

2024-09-25T15:43

горловка

донецкая народная республика

сцкк

россия

происшествия

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): по ул. Козиной ранен мужчина 1966 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240924/gorlovka-1974459989.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, россия, происшествия, вооруженные силы рф