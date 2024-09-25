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В Белгородской области погиб мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области погиб мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 25.09.2024
В Белгородской области погиб мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в среду, что в больнице скончался мужчина, пострадавший в результате атаки дрона на автомобиль в своем... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T22:34
2024-09-25T22:34
2024-09-25T22:39
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородский район
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в среду, что в больнице скончался мужчина, пострадавший в результате атаки дрона на автомобиль в своем Telegram-канале."Вечером в медицинском учреждении скончался мужчина, пострадавший в результате вражеской атаки дрона на автомобиль. Он находился в крайне тяжелом состоянии, врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь, но, несмотря на все предпринятые меры, спасти его не удалось", - сообщил он.Автомобиль был атакован в Белгородском районе на участке автодороги Чайки-Красный Октябрь.
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В Белгородской области погиб мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ
Гладков: пострадавший при атаке дрона ВСУ водитель автомобиля умер в больнице