Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области погиб мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:34 25.09.2024 (обновлено: 22:39 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/gladkov-1974719089.html
В Белгородской области погиб мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области погиб мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 25.09.2024
В Белгородской области погиб мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в среду, что в больнице скончался мужчина, пострадавший в результате атаки дрона на автомобиль в своем... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T22:34
2024-09-25T22:39
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в среду, что в больнице скончался мужчина, пострадавший в результате атаки дрона на автомобиль в своем Telegram-канале."Вечером в медицинском учреждении скончался мужчина, пострадавший в результате вражеской атаки дрона на автомобиль. Он находился в крайне тяжелом состоянии, врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь, но, несмотря на все предпринятые меры, спасти его не удалось", - сообщил он.Автомобиль был атакован в Белгородском районе на участке автодороги Чайки-Красный Октябрь.
https://ria.ru/20240925/belgorod-1974613330.html
белгородская область
белгородский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородский район, россия
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Россия
В Белгородской области погиб мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ

Гладков: пострадавший при атаке дрона ВСУ водитель автомобиля умер в больнице

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в среду, что в больнице скончался мужчина, пострадавший в результате атаки дрона на автомобиль в своем Telegram-канале.
"Вечером в медицинском учреждении скончался мужчина, пострадавший в результате вражеской атаки дрона на автомобиль. Он находился в крайне тяжелом состоянии, врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь, но, несмотря на все предпринятые меры, спасти его не удалось", - сообщил он.
Автомобиль был атакован в Белгородском районе на участке автодороги Чайки-Красный Октябрь.
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Умерла женщина, получившая тяжелые ранения при обстреле Белгорода
Вчера, 14:29
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковБелгородский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала