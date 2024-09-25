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При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 25.09.2024
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина
Мужчина ранен в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в хуторе Екатериновка Волоконовского района Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:46
2024-09-25T16:46
2024-09-25T16:52
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
россия
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БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в хуторе Екатериновка Волоконовского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В хуторе Екатериновка Волоконовского района дрон-камикадзе атаковал "Газель". Ранен водитель. Пострадавшего с осколочными ранениями лица, предплечья и бедра бригады СМП доставляют в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - сообщил Гладков.Губернатор добавил, что в городе Шебекино дрон совершил падение с последующей детонацией на парковку коммерческого объекта, в результате в одной из квартир повреждено окно, также посечен осколками легковой автомобиль. Кроме того, в результате прилета снаряда поврежден еще один автомобиль.
https://ria.ru/20240925/obstrel-1974533482.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, россия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Россия
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина
Гладков: в хуторе Екатериновка при атаке дрона ВСУ пострадал водитель автомобиля