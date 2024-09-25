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В Германии десятки тысяч сотрудников Volkswagen могут выйти на забастовки - РИА Новости, 25.09.2024
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21:46 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/germaniya-1974714735.html
В Германии десятки тысяч сотрудников Volkswagen могут выйти на забастовки
В Германии десятки тысяч сотрудников Volkswagen могут выйти на забастовки - РИА Новости, 25.09.2024
В Германии десятки тысяч сотрудников Volkswagen могут выйти на забастовки
В случае неудачных переговоров с концерном Volkswagen десятки тысяч его сотрудников могут выйти на забастовки, заявил в среду глава отделения крупнейшего... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T21:46
2024-09-25T21:46
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В случае неудачных переговоров с концерном Volkswagen десятки тысяч его сотрудников могут выйти на забастовки, заявил в среду глава отделения крупнейшего немецкого профсоюза IG Metall в Нижней Саксонии Торстен Грёгер. В среду начались коллективные переговоры между профсоюзом и Volkswagen, который планирует со следующего года начать сокращения сотрудников. "При необходимости десятки тысяч людей будут стоять перед воротами заводов и на улицах городов, где есть производство Volkswagen", - приводит слова Грёгера издание Bild. В свою очередь переговорщик от Volkswagen Арне Майсвинкель подтвердил планы концерна по сокращению расходов и выразил надежду, что сторонам удастся найти "жизнеспособные решения". Ранее в Volkswagen не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, а сторонники жёстких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.
https://ria.ru/20240925/portugaliya-1974665115.html
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в мире, авто, германия, нижняя саксония, европа, volkswagen group, bild, volkswagen touareg
В мире, Авто, Германия, Нижняя Саксония, Европа, Volkswagen Group, Bild, Volkswagen Touareg
В Германии десятки тысяч сотрудников Volkswagen могут выйти на забастовки

Профсоюз: десятки тысяч сотрудников Volkswagen могут выйти на забастовки

© AP Photo / Markus SchreiberЗавод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия
Завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В случае неудачных переговоров с концерном Volkswagen десятки тысяч его сотрудников могут выйти на забастовки, заявил в среду глава отделения крупнейшего немецкого профсоюза IG Metall в Нижней Саксонии Торстен Грёгер.
В среду начались коллективные переговоры между профсоюзом и Volkswagen, который планирует со следующего года начать сокращения сотрудников.
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"При необходимости десятки тысяч людей будут стоять перед воротами заводов и на улицах городов, где есть производство Volkswagen", - приводит слова Грёгера издание Bild.
В свою очередь переговорщик от Volkswagen Арне Майсвинкель подтвердил планы концерна по сокращению расходов и выразил надежду, что сторонам удастся найти "жизнеспособные решения".
Ранее в Volkswagen не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, а сторонники жёстких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.
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