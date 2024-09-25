https://ria.ru/20240925/germaniya-1974714735.html

В Германии десятки тысяч сотрудников Volkswagen могут выйти на забастовки

В Германии десятки тысяч сотрудников Volkswagen могут выйти на забастовки - РИА Новости, 25.09.2024

В Германии десятки тысяч сотрудников Volkswagen могут выйти на забастовки

В случае неудачных переговоров с концерном Volkswagen десятки тысяч его сотрудников могут выйти на забастовки, заявил в среду глава отделения крупнейшего... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T21:46

2024-09-25T21:46

2024-09-25T21:46

в мире

авто

германия

нижняя саксония

европа

volkswagen group

bild

volkswagen touareg

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970349101_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3f979861667137e999e9bc590191c85.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В случае неудачных переговоров с концерном Volkswagen десятки тысяч его сотрудников могут выйти на забастовки, заявил в среду глава отделения крупнейшего немецкого профсоюза IG Metall в Нижней Саксонии Торстен Грёгер. В среду начались коллективные переговоры между профсоюзом и Volkswagen, который планирует со следующего года начать сокращения сотрудников. "При необходимости десятки тысяч людей будут стоять перед воротами заводов и на улицах городов, где есть производство Volkswagen", - приводит слова Грёгера издание Bild. В свою очередь переговорщик от Volkswagen Арне Майсвинкель подтвердил планы концерна по сокращению расходов и выразил надежду, что сторонам удастся найти "жизнеспособные решения". Ранее в Volkswagen не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, а сторонники жёстких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.

https://ria.ru/20240925/portugaliya-1974665115.html

https://ria.ru/20240919/boeing-1973599157.html

германия

нижняя саксония

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, авто, германия, нижняя саксония, европа, volkswagen group, bild, volkswagen touareg