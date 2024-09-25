В Германии десятки тысяч сотрудников Volkswagen могут выйти на забастовки
Профсоюз: десятки тысяч сотрудников Volkswagen могут выйти на забастовки
© AP Photo / Markus SchreiberЗавод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В случае неудачных переговоров с концерном Volkswagen десятки тысяч его сотрудников могут выйти на забастовки, заявил в среду глава отделения крупнейшего немецкого профсоюза IG Metall в Нижней Саксонии Торстен Грёгер.
В среду начались коллективные переговоры между профсоюзом и Volkswagen, который планирует со следующего года начать сокращения сотрудников.
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"При необходимости десятки тысяч людей будут стоять перед воротами заводов и на улицах городов, где есть производство Volkswagen", - приводит слова Грёгера издание Bild.
В свою очередь переговорщик от Volkswagen Арне Майсвинкель подтвердил планы концерна по сокращению расходов и выразил надежду, что сторонам удастся найти "жизнеспособные решения".
Ранее в Volkswagen не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, а сторонники жёстких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.
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