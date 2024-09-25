Немецкий министр пожаловался на проблемы в экономике
Министр финансов Германии: страна десять лет теряет конкурентоспособность
© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкВелосипедисты едут мимо здания палаты депутатов Берлина
© Sputnik / Асатур Есаянц
Велосипедисты едут мимо здания палаты депутатов Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Темпы экономического развития ФРГ "абсолютно неудовлетворительные", заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, выступая в бундестаге, трансляция велась на YouTube-канале парламента.
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"Темпы экономического развития нашей страны абсолютно неудовлетворительные. Вот уже десять лет наша страна теряет конкурентоспособность", — сказал он.
По его словам, Германия добилась впечатляющих успехов в социальной и экологической сферах, но все это должно опираться на прочный экономический фундамент, обеспечению которого в последние годы не уделялось достаточного внимания.
Экономика ФРГ сейчас переживает спад, вызванный в числе прочего высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В прошлом году ВВП страны сократился на 0,3%.
В России неоднократно подчеркивали, что все проблемы, которые создает Запад в экономической сфере, будут урегулированы. Президент Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Евросоюза — ухудшить жизнь миллионов людей.
Как отметил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Вашингтону и Брюсселю не хватает мужества признать провал ограничительных мер против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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