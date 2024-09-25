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Немецкий министр пожаловался на проблемы в экономике - РИА Новости, 25.09.2024
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14:31 25.09.2024 (обновлено: 15:47 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/germaniya-1974613526.html
Немецкий министр пожаловался на проблемы в экономике
Немецкий министр пожаловался на проблемы в экономике - РИА Новости, 25.09.2024
Немецкий министр пожаловался на проблемы в экономике
Темпы экономического развития ФРГ "абсолютно неудовлетворительные", заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, выступая в бундестаге, трансляция велась... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:31
2024-09-25T15:47
германия
экономика
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Темпы экономического развития ФРГ "абсолютно неудовлетворительные", заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, выступая в бундестаге, трансляция велась на YouTube-канале парламента."Темпы экономического развития нашей страны абсолютно неудовлетворительные. Вот уже десять лет наша страна теряет конкурентоспособность", — сказал он. По его словам, Германия добилась впечатляющих успехов в социальной и экологической сферах, но все это должно опираться на прочный экономический фундамент, обеспечению которого в последние годы не уделялось достаточного внимания.Экономика ФРГ сейчас переживает спад, вызванный в числе прочего высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В прошлом году ВВП страны сократился на 0,3%.В России неоднократно подчеркивали, что все проблемы, которые создает Запад в экономической сфере, будут урегулированы. Президент Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Евросоюза — ухудшить жизнь миллионов людей.Как отметил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Вашингтону и Брюсселю не хватает мужества признать провал ограничительных мер против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240925/plan-1974592369.html
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германия, экономика
Германия, Экономика
Немецкий министр пожаловался на проблемы в экономике

Министр финансов Германии: страна десять лет теряет конкурентоспособность

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкВелосипедисты едут мимо здания палаты депутатов Берлина
Велосипедисты едут мимо здания палаты депутатов Берлина - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Велосипедисты едут мимо здания палаты депутатов Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Темпы экономического развития ФРГ "абсолютно неудовлетворительные", заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, выступая в бундестаге, трансляция велась на YouTube-канале парламента.
«
"Темпы экономического развития нашей страны абсолютно неудовлетворительные. Вот уже десять лет наша страна теряет конкурентоспособность", — сказал он.
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По его словам, Германия добилась впечатляющих успехов в социальной и экологической сферах, но все это должно опираться на прочный экономический фундамент, обеспечению которого в последние годы не уделялось достаточного внимания.
Экономика ФРГ сейчас переживает спад, вызванный в числе прочего высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В прошлом году ВВП страны сократился на 0,3%.
В России неоднократно подчеркивали, что все проблемы, которые создает Запад в экономической сфере, будут урегулированы. Президент Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Евросоюза — ухудшить жизнь миллионов людей.
Как отметил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Вашингтону и Брюсселю не хватает мужества признать провал ограничительных мер против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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