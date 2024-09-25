https://ria.ru/20240925/germaniya-1974613526.html

Немецкий министр пожаловался на проблемы в экономике

Немецкий министр пожаловался на проблемы в экономике - РИА Новости, 25.09.2024

Немецкий министр пожаловался на проблемы в экономике

Темпы экономического развития ФРГ "абсолютно неудовлетворительные", заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, выступая в бундестаге, трансляция велась... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:31

2024-09-25T14:31

2024-09-25T15:47

германия

экономика

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Темпы экономического развития ФРГ "абсолютно неудовлетворительные", заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, выступая в бундестаге, трансляция велась на YouTube-канале парламента."Темпы экономического развития нашей страны абсолютно неудовлетворительные. Вот уже десять лет наша страна теряет конкурентоспособность", — сказал он. По его словам, Германия добилась впечатляющих успехов в социальной и экологической сферах, но все это должно опираться на прочный экономический фундамент, обеспечению которого в последние годы не уделялось достаточного внимания.Экономика ФРГ сейчас переживает спад, вызванный в числе прочего высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В прошлом году ВВП страны сократился на 0,3%.В России неоднократно подчеркивали, что все проблемы, которые создает Запад в экономической сфере, будут урегулированы. Президент Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Евросоюза — ухудшить жизнь миллионов людей.Как отметил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Вашингтону и Брюсселю не хватает мужества признать провал ограничительных мер против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240925/plan-1974592369.html

https://ria.ru/20240924/sholts-1974411581.html

германия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

германия, экономика