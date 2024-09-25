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В немецкой партии "Зеленые" назвали причину отставки руководства - РИА Новости, 25.09.2024
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14:06 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/germaniya-1974606715.html
В немецкой партии "Зеленые" назвали причину отставки руководства
В немецкой партии "Зеленые" назвали причину отставки руководства - РИА Новости, 25.09.2024
В немецкой партии "Зеленые" назвали причину отставки руководства
Запланированная на ноябрь отставка руководства партии "Зелёные" связана с провалом партии на недавних выборах в ландтаг федеральной земли Бранденбург, сообщил... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:06
2024-09-25T14:06
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БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Запланированная на ноябрь отставка руководства партии "Зелёные" связана с провалом партии на недавних выборах в ландтаг федеральной земли Бранденбург, сообщил сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Омид Нурипур, чье совместное выступление с сопредседателем Рикардой Ланг транслировалось телеканалом Phoenix. "Результаты воскресных выборов в Бранденбурге свидетельствуют о глубочайшем кризисе нашей партии за последнее десятилетие. Необходимо и возможно преодолеть этот кризис", - заявил Нурипур. По его словам, после интенсивных переговоров было принято решение о "новом старте" - смене председателей партии. Ланг в свою очередь сообщила, что всё руководство партии уйдёт в отставку к моменту следующего партийного съезда, который состоится с 15 по 17 ноября в Висбадене. До тех пор она и Нурипур будут временно исполнять обязанности председателей партии. По словам Ланг, решение о новом руководстве является стратегическим и связано также с грядущими парламентскими выборами в 2025 году. Ранее "Зеленые" в результате выборов в Бранденбурге не преодолели 5% порог и не прошли в земельный парламент. "Зеленых" в кабинете представляют шесть министров, в том числе глава МИД Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек.
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в мире, бранденбург, висбаден, анналена бербок, роберт хабек
В мире, Бранденбург, Висбаден, Анналена Бербок, Роберт Хабек
В немецкой партии "Зеленые" назвали причину отставки руководства

Смена верхушки немецких "Зеленых" связана с провалом в Бранденбурге

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Запланированная на ноябрь отставка руководства партии "Зелёные" связана с провалом партии на недавних выборах в ландтаг федеральной земли Бранденбург, сообщил сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Омид Нурипур, чье совместное выступление с сопредседателем Рикардой Ланг транслировалось телеканалом Phoenix.
"Результаты воскресных выборов в Бранденбурге свидетельствуют о глубочайшем кризисе нашей партии за последнее десятилетие. Необходимо и возможно преодолеть этот кризис", - заявил Нурипур.
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По его словам, после интенсивных переговоров было принято решение о "новом старте" - смене председателей партии. Ланг в свою очередь сообщила, что всё руководство партии уйдёт в отставку к моменту следующего партийного съезда, который состоится с 15 по 17 ноября в Висбадене. До тех пор она и Нурипур будут временно исполнять обязанности председателей партии.
По словам Ланг, решение о новом руководстве является стратегическим и связано также с грядущими парламентскими выборами в 2025 году.
Ранее "Зеленые" в результате выборов в Бранденбурге не преодолели 5% порог и не прошли в земельный парламент. "Зеленых" в кабинете представляют шесть министров, в том числе глава МИД Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек.
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