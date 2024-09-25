В немецкой партии "Зеленые" назвали причину отставки руководства
Смена верхушки немецких "Зеленых" связана с провалом в Бранденбурге
Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Запланированная на ноябрь отставка руководства партии "Зелёные" связана с провалом партии на недавних выборах в ландтаг федеральной земли Бранденбург, сообщил сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Омид Нурипур, чье совместное выступление с сопредседателем Рикардой Ланг транслировалось телеканалом Phoenix.
"Результаты воскресных выборов в Бранденбурге свидетельствуют о глубочайшем кризисе нашей партии за последнее десятилетие. Необходимо и возможно преодолеть этот кризис", - заявил Нурипур.
По его словам, после интенсивных переговоров было принято решение о "новом старте" - смене председателей партии. Ланг в свою очередь сообщила, что всё руководство партии уйдёт в отставку к моменту следующего партийного съезда, который состоится с 15 по 17 ноября в Висбадене. До тех пор она и Нурипур будут временно исполнять обязанности председателей партии.
По словам Ланг, решение о новом руководстве является стратегическим и связано также с грядущими парламентскими выборами в 2025 году.
Ранее "Зеленые" в результате выборов в Бранденбурге не преодолели 5% порог и не прошли в земельный парламент. "Зеленых" в кабинете представляют шесть министров, в том числе глава МИД Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек.