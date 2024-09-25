https://ria.ru/20240925/germaniya-1974606715.html

В немецкой партии "Зеленые" назвали причину отставки руководства

В немецкой партии "Зеленые" назвали причину отставки руководства - РИА Новости, 25.09.2024

В немецкой партии "Зеленые" назвали причину отставки руководства

Запланированная на ноябрь отставка руководства партии "Зелёные" связана с провалом партии на недавних выборах в ландтаг федеральной земли Бранденбург, сообщил... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:06

2024-09-25T14:06

2024-09-25T14:06

в мире

бранденбург

висбаден

анналена бербок

роберт хабек

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БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Запланированная на ноябрь отставка руководства партии "Зелёные" связана с провалом партии на недавних выборах в ландтаг федеральной земли Бранденбург, сообщил сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Омид Нурипур, чье совместное выступление с сопредседателем Рикардой Ланг транслировалось телеканалом Phoenix. "Результаты воскресных выборов в Бранденбурге свидетельствуют о глубочайшем кризисе нашей партии за последнее десятилетие. Необходимо и возможно преодолеть этот кризис", - заявил Нурипур. По его словам, после интенсивных переговоров было принято решение о "новом старте" - смене председателей партии. Ланг в свою очередь сообщила, что всё руководство партии уйдёт в отставку к моменту следующего партийного съезда, который состоится с 15 по 17 ноября в Висбадене. До тех пор она и Нурипур будут временно исполнять обязанности председателей партии. По словам Ланг, решение о новом руководстве является стратегическим и связано также с грядущими парламентскими выборами в 2025 году. Ранее "Зеленые" в результате выборов в Бранденбурге не преодолели 5% порог и не прошли в земельный парламент. "Зеленых" в кабинете представляют шесть министров, в том числе глава МИД Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек.

https://ria.ru/20240923/vybory-1974147232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бранденбург, висбаден, анналена бербок, роберт хабек