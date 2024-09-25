В секторе Газа за сутки погибли 28 человек
Минздрав Газы: за сутки погибли 28 человек, 85 пострадали
© AP Photo / Abdel Kareem HanaТела погибших в результате израильской бомбардировки сектора Газа
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Тела погибших в результате израильской бомбардировки сектора Газа
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КАИР, 25 сен - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали по меньшей мере 28 человек, 85 пострадали, сообщило министерство здравоохранения анклава.
"За последние 24 часа израильская оккупация совершила четыре массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 28 погибших и 85 пострадавших", - говорится в сообщении.
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По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта выросло до 41 495, пострадали более 96 тысяч человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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