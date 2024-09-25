https://ria.ru/20240925/fradkov-1974681577.html
Председатель ПСБ Петр Фрадков посетил Калининградскую область
Председатель ПСБ Петр Фрадков посетил Калининградскую область - РИА Новости, 25.09.2024
Председатель ПСБ Петр Фрадков посетил Калининградскую область
Председатель ПСБ Петр Фрадков совершил рабочую поездку в Калининградскую область, в ходе которой встретился с губернатором региона Алексеем Беспрозванных,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:53
2024-09-25T17:53
2024-09-25T17:53
калининградская область
калининград
петр фрадков
российский фонд прямых инвестиций
третьяковская галерея
псб (банк псб)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков совершил рабочую поездку в Калининградскую область, в ходе которой встретился с губернатором региона Алексеем Беспрозванных, сообщает пресс-служба банка. Стороны обсудили социально-экономическое развитие области и поддержку со стороны ПСБ ключевых региональных инициатив, в том числе инфраструктурных и социально-экономических проектов. В завершение своей поездки глава ПСБ осмотрел ход строительства гостиничного комплекса на острове Октябрьский в Калининграде — проект реализуется при финансовой поддержке банка. Гостиничный комплекс уровня 5 звезд с фондом в 200 номеров и переменной этажностью от 9 до 12 уровней расположится на участке более 5 тысяч квадратных метров рядом со строящимися филиалами Большого театра и Третьяковской галереи. В комплексе также предусмотрены бассейн с зоной СПА, тренажерный зал, ресторан и конференц-центр. Работы ведутся в соответствии с графиком — строительство будет завершено до конца 2025 года, и гостиница примет своих первых гостей в конце первого квартала 2026 года. "Банк сотрудничает с Калининградской областью по различным направлениям, которые включают и предоставление финансовых продуктов и услуг, и поддержку местной экономики, и реализацию социально значимых проектов. Одним из примеров таких инициатив, важных для города и области в целом, является строительство нового гостиничного комплекса. Здание нового отеля со стеклянными фасадами гармонично дополнит урбанистическую концепцию застройки острова Октябрьского и позволит принимать большое количество туристов, проводить деловые и бизнес-мероприятия. Мы видим, как район преображается, и, уверен, станет новой точкой притяжения для горожан и гостей города и области", - приводит пресс-служба слова Фрадкова. Отмечается, что проект ведется в рамках ранее закрепленных договоренностей между ПСБ и РФПИ. Культурно-образовательные кластеры подобного рода, которые финансирует ПСБ, имеют в своем составе музейные, выставочные и театрально-образовательные комплексы.
https://ria.ru/20240903/psb-1970195852.html
https://ria.ru/20240920/zhenschiny-1973878642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининградская область, калининград, петр фрадков, российский фонд прямых инвестиций, третьяковская галерея, псб (банк псб)
Калининградская область, Калининград, Петр Фрадков, Российский фонд прямых инвестиций, Третьяковская галерея, ПСБ (Банк ПСБ)
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков совершил рабочую поездку в Калининградскую область, в ходе которой встретился с губернатором региона Алексеем Беспрозванных, сообщает пресс-служба банка.
Стороны обсудили социально-экономическое развитие области и поддержку со стороны ПСБ ключевых региональных инициатив, в том числе инфраструктурных и социально-экономических проектов.
В завершение своей поездки глава ПСБ осмотрел ход строительства гостиничного комплекса на острове Октябрьский в Калининграде
— проект реализуется при финансовой поддержке банка.
Гостиничный комплекс уровня 5 звезд с фондом в 200 номеров и переменной этажностью от 9 до 12 уровней расположится на участке более 5 тысяч квадратных метров рядом со строящимися филиалами Большого театра
и Третьяковской галереи
. В комплексе также предусмотрены бассейн с зоной СПА, тренажерный зал, ресторан и конференц-центр. Работы ведутся в соответствии с графиком — строительство будет завершено до конца 2025 года, и гостиница примет своих первых гостей в конце первого квартала 2026 года.
"Банк сотрудничает с Калининградской областью по различным направлениям, которые включают и предоставление финансовых продуктов и услуг, и поддержку местной экономики, и реализацию социально значимых проектов. Одним из примеров таких инициатив, важных для города и области в целом, является строительство нового гостиничного комплекса. Здание нового отеля со стеклянными фасадами гармонично дополнит урбанистическую концепцию застройки острова Октябрьского и позволит принимать большое количество туристов, проводить деловые и бизнес-мероприятия. Мы видим, как район преображается, и, уверен, станет новой точкой притяжения для горожан и гостей города и области", - приводит пресс-служба слова Фрадкова.
Отмечается, что проект ведется в рамках ранее закрепленных договоренностей между ПСБ и РФПИ
. Культурно-образовательные кластеры подобного рода, которые финансирует ПСБ, имеют в своем составе музейные, выставочные и театрально-образовательные комплексы.