https://ria.ru/20240925/fradkov-1974681577.html

Председатель ПСБ Петр Фрадков посетил Калининградскую область

Председатель ПСБ Петр Фрадков посетил Калининградскую область - РИА Новости, 25.09.2024

Председатель ПСБ Петр Фрадков посетил Калининградскую область

Председатель ПСБ Петр Фрадков совершил рабочую поездку в Калининградскую область, в ходе которой встретился с губернатором региона Алексеем Беспрозванных,... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:53

2024-09-25T17:53

2024-09-25T17:53

калининградская область

калининград

петр фрадков

российский фонд прямых инвестиций

третьяковская галерея

псб (банк псб)

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков совершил рабочую поездку в Калининградскую область, в ходе которой встретился с губернатором региона Алексеем Беспрозванных, сообщает пресс-служба банка. Стороны обсудили социально-экономическое развитие области и поддержку со стороны ПСБ ключевых региональных инициатив, в том числе инфраструктурных и социально-экономических проектов. В завершение своей поездки глава ПСБ осмотрел ход строительства гостиничного комплекса на острове Октябрьский в Калининграде — проект реализуется при финансовой поддержке банка. Гостиничный комплекс уровня 5 звезд с фондом в 200 номеров и переменной этажностью от 9 до 12 уровней расположится на участке более 5 тысяч квадратных метров рядом со строящимися филиалами Большого театра и Третьяковской галереи. В комплексе также предусмотрены бассейн с зоной СПА, тренажерный зал, ресторан и конференц-центр. Работы ведутся в соответствии с графиком — строительство будет завершено до конца 2025 года, и гостиница примет своих первых гостей в конце первого квартала 2026 года. "Банк сотрудничает с Калининградской областью по различным направлениям, которые включают и предоставление финансовых продуктов и услуг, и поддержку местной экономики, и реализацию социально значимых проектов. Одним из примеров таких инициатив, важных для города и области в целом, является строительство нового гостиничного комплекса. Здание нового отеля со стеклянными фасадами гармонично дополнит урбанистическую концепцию застройки острова Октябрьского и позволит принимать большое количество туристов, проводить деловые и бизнес-мероприятия. Мы видим, как район преображается, и, уверен, станет новой точкой притяжения для горожан и гостей города и области", - приводит пресс-служба слова Фрадкова. Отмечается, что проект ведется в рамках ранее закрепленных договоренностей между ПСБ и РФПИ. Культурно-образовательные кластеры подобного рода, которые финансирует ПСБ, имеют в своем составе музейные, выставочные и театрально-образовательные комплексы.

https://ria.ru/20240903/psb-1970195852.html

https://ria.ru/20240920/zhenschiny-1973878642.html

калининградская область

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

калининградская область, калининград, петр фрадков, российский фонд прямых инвестиций, третьяковская галерея, псб (банк псб)