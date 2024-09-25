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Корабли Балтийского флота провели учения по отражению воздушного нападения - РИА Новости, 25.09.2024
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16:34 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/flot-1974651868.html
Корабли Балтийского флота провели учения по отражению воздушного нападения
Корабли Балтийского флота провели учения по отражению воздушного нападения - РИА Новости, 25.09.2024
Корабли Балтийского флота провели учения по отражению воздушного нападения
Малые ракетные корабли "Град" и "Наро-Фоминск" Балтийского флота отразили средства воздушного нападения условного противника, сообщает пресс-служба флота. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:34
2024-09-25T16:34
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КАЛИНИНГРАД, 25 сен — РИА Новости. Малые ракетные корабли "Град" и "Наро-Фоминск" Балтийского флота отразили средства воздушного нападения условного противника, сообщает пресс-служба флота. "Экипажи малых ракетных кораблей (МРК) "Град" и "Наро-Фоминск" Балтийского флота провели успешные маневры по отражению средств воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении. В ходе учений корабли выполнили задачи по обнаружению, классификации и уничтожению воздушных целей, имитирующих атаки с воздуха. Экипажи МРК использовали комплексные системы противовоздушной обороны, что позволило эффективно нейтрализовать угрозы с воздуха на различных дистанциях. "Основное внимание было уделено на взаимодействие и слаженность действий экипажей "Града" и "Наро-Фоминска", что является залогом успешного выполнения боевых задач в условиях современного конфликта", - уточнили в пресс-службе. Отмечается, что такие учения - важный элемент подготовки экипажей кораблей Балтийского флота к выполнению задач по обеспечению безопасности в регионе и вырабатывают у личного состава способность к оперативному реагированию на потенциальные угрозы.
https://ria.ru/20240924/patrushev-1974367499.html
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безопасность, россия, балтийский флот вмф россии
Безопасность, Россия, Балтийский флот ВМФ России
Корабли Балтийского флота провели учения по отражению воздушного нападения

Корабли "Град" и "Наро-Фоминск" отразили воздушные атаки условного противника

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВоенно-морской флот России
Военно-морской флот России - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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КАЛИНИНГРАД, 25 сен — РИА Новости. Малые ракетные корабли "Град" и "Наро-Фоминск" Балтийского флота отразили средства воздушного нападения условного противника, сообщает пресс-служба флота.
"Экипажи малых ракетных кораблей (МРК) "Град" и "Наро-Фоминск" Балтийского флота провели успешные маневры по отражению средств воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении.
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В ходе учений корабли выполнили задачи по обнаружению, классификации и уничтожению воздушных целей, имитирующих атаки с воздуха. Экипажи МРК использовали комплексные системы противовоздушной обороны, что позволило эффективно нейтрализовать угрозы с воздуха на различных дистанциях.
"Основное внимание было уделено на взаимодействие и слаженность действий экипажей "Града" и "Наро-Фоминска", что является залогом успешного выполнения боевых задач в условиях современного конфликта", - уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что такие учения - важный элемент подготовки экипажей кораблей Балтийского флота к выполнению задач по обеспечению безопасности в регионе и вырабатывают у личного состава способность к оперативному реагированию на потенциальные угрозы.
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