Украинских пилотов F-16 не обучают на базе НАТО в в Албании, сообщил посол
Посол в Албании: украинских пилотов F-16 не обучают на базе НАТО в городе Кучова
© AP Photo / Staff Sgt. Heather LeyИстребитель F-16
© AP Photo / Staff Sgt. Heather Ley
Истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. По данным российского посольства в Албании, на новой тактической авиабазе НАТО в городе Кучова на албанской территории пока не планируют обучать на истребители F-16 украинских пилотов, самих этих самолетов тоже там нет, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тиране Алексей Зайцев.
"Модернизация объекта продолжается. Планируется, что аэродром будет использоваться в качестве вспомогательной базы для тактической авиации Объединенных военно-воздушных сил НАТО. На сегодняшний день речи о его включении в перечень объектов альянса, на которых может быть организована подготовка пилотов истребителей F-16 для Украины, насколько нам известно, не идет, как и нет здесь истребителей F-16", - сказал Зайцев в беседе с агентством.
Он добавил, что в настоящее время на авиабазе в городе Кучова размещаются приобретенные у Турции беспилотники "Байрактар-ТБ2".
Первая авиабаза НАТО на Западных Балканах открылась в Албании. Это стало крупнейшим проектом НАТО в этой стране, отметили в альянсе. Авиабаза расположена в 80 километрах к югу от столицы Албании. НАТО профинансировала модернизацию базы на сумму около 50 миллионов евро, уточняется в материале.
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