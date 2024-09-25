https://ria.ru/20240925/f-16-1974522407.html

Украинских пилотов F-16 не обучают на базе НАТО в в Албании, сообщил посол

Украинских пилотов F-16 не обучают на базе НАТО в в Албании, сообщил посол - РИА Новости, 25.09.2024

Украинских пилотов F-16 не обучают на базе НАТО в в Албании, сообщил посол

По данным российского посольства в Албании, на новой тактической авиабазе НАТО в городе Кучова на албанской территории пока не планируют обучать на истребители... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T04:59

2024-09-25T04:59

2024-09-25T04:59

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. По данным российского посольства в Албании, на новой тактической авиабазе НАТО в городе Кучова на албанской территории пока не планируют обучать на истребители F-16 украинских пилотов, самих этих самолетов тоже там нет, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тиране Алексей Зайцев. "Модернизация объекта продолжается. Планируется, что аэродром будет использоваться в качестве вспомогательной базы для тактической авиации Объединенных военно-воздушных сил НАТО. На сегодняшний день речи о его включении в перечень объектов альянса, на которых может быть организована подготовка пилотов истребителей F-16 для Украины, насколько нам известно, не идет, как и нет здесь истребителей F-16", - сказал Зайцев в беседе с агентством. Он добавил, что в настоящее время на авиабазе в городе Кучова размещаются приобретенные у Турции беспилотники "Байрактар-ТБ2". Первая авиабаза НАТО на Западных Балканах открылась в Албании. Это стало крупнейшим проектом НАТО в этой стране, отметили в альянсе. Авиабаза расположена в 80 километрах к югу от столицы Албании. НАТО профинансировала модернизацию базы на сумму около 50 миллионов евро, уточняется в материале.

https://ria.ru/20240923/unichtozhenie-1974158093.html

https://ria.ru/20240918/f-16-1973310979.html

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албания, нато, f-16, россия, тирана (город), в мире