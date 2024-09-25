https://ria.ru/20240925/estoniya-1974689728.html
Премьер Эстонии оценил возможность лишения россиян голоса на выборах
Премьер Эстонии оценил возможность лишения россиян голоса на выборах - РИА Новости, 25.09.2024
Премьер Эстонии оценил возможность лишения россиян голоса на выборах
В коалиционном правительстве Эстонии нет единства по вопросу возможного лишения россиян и белорусов права голоса на местных выборах, заявил премьер-министр... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T18:42
2024-09-25T18:42
2024-09-25T18:42
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В коалиционном правительстве Эстонии нет единства по вопросу возможного лишения россиян и белорусов права голоса на местных выборах, заявил премьер-министр страны Кристен Михал. В июле портал Delfi сообщал, что Михал считает справедливым лишить россиян и белорусов права голоса на местных выборах, при этом он отметил, что новое правительство не будет ограничивать их из-за коалиционных правил. "Позиция правительства по этому поводу не является единодушной - социал-демократы такие изменения не поддерживают. А поскольку в коалиционных правительствах решения принимаются на основе консенсуса, то реализовать задумку тяжело", - говорится в сообщении телерадиовещательной компании ERR, которая ссылается на премьера. Как отметил эстонский премьер, он не считает, что нужно создавать правительственный кризис из-за неспособности членов коалиционного правительства договориться по этому вопросу. Согласно конституции Эстонии, право голоса на муниципальных выборах сейчас имеют все местные жители старше 16 лет, в том числе граждане других стран ЕС, граждане третьих стран, а также лица без гражданства. При этом баллотироваться в качестве кандидата в местные органы самоуправления могут только граждане Эстонии и других стран ЕС. Правительство Эстонии уже долгое время искало возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам России и Белоруссии. Первоначально предполагалось, что это можно сделать быстро, без изменения конституции, но юридический анализ показал, что это невозможно.
https://ria.ru/20240918/estonija-1973354442.html
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в мире, эстония, россия, белоруссия, евросоюз
В мире, Эстония, Россия, Белоруссия, Евросоюз
Премьер Эстонии оценил возможность лишения россиян голоса на выборах
Премьер Михал: в Эстонии нет единства по вопросу лишения россиян права голоса
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В коалиционном правительстве Эстонии нет единства по вопросу возможного лишения россиян и белорусов права голоса на местных выборах, заявил премьер-министр страны Кристен Михал.
В июле портал Delfi сообщал, что Михал считает справедливым лишить россиян и белорусов права голоса на местных выборах, при этом он отметил, что новое правительство не будет ограничивать их из-за коалиционных правил.
"Позиция правительства по этому поводу не является единодушной - социал-демократы такие изменения не поддерживают. А поскольку в коалиционных правительствах решения принимаются на основе консенсуса, то реализовать задумку тяжело", - говорится в сообщении телерадиовещательной компании ERR, которая ссылается на премьера.
Как отметил эстонский премьер, он не считает, что нужно создавать правительственный кризис из-за неспособности членов коалиционного правительства договориться по этому вопросу.
Согласно конституции Эстонии, право голоса на муниципальных выборах сейчас имеют все местные жители старше 16 лет, в том числе граждане других стран ЕС
, граждане третьих стран, а также лица без гражданства. При этом баллотироваться в качестве кандидата в местные органы самоуправления могут только граждане Эстонии и других стран ЕС.
Правительство Эстонии уже долгое время искало возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам России
и Белоруссии
. Первоначально предполагалось, что это можно сделать быстро, без изменения конституции, но юридический анализ показал, что это невозможно.