https://ria.ru/20240925/ekonomika-1974423876.html

"Опережают на полвека". Стало известно, кто будет господствовать на планете

"Опережают на полвека". Стало известно, кто будет господствовать на планете - РИА Новости, 25.09.2024

"Опережают на полвека". Стало известно, кто будет господствовать на планете

Аналитики предрекают новое экономическое чудо. По их расчетам, уже к 2030 году лидером по росту ВВП будет Индия. Это обеспечит несколько факторов. О выпавшем... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T08:00

2024-09-25T08:00

2024-09-25T14:30

экономика

технологии

индия

дели

китай

goldman sachs

s&p global

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. Аналитики предрекают новое экономическое чудо. По их расчетам, уже к 2030 году лидером по росту ВВП будет Индия. Это обеспечит несколько факторов. О выпавшем для страны "шансе века" — в материале РИА Новости.Внушительный потенциалВ 2023 году американский инвестбанк Goldman Sachs предсказывал, что Дели обгонит США, Японию и ЕС к 2075-му, выйдя на второе место после Китая. Более свежий прогноз от аналитической компании S&P Global: это случится гораздо раньше. Уже к 2030-2031 году Индия выйдет на третье место при увеличении экономики на 6,7% в год.Номинальный ВВП сейчас — 3,6 триллиона долларов. Через семь лет ожидается более семи триллионов и доля в глобальном экономике — 4,5% (в данный момент — 3,6%), сообщает S&P.Эксперты отмечают самую лучшую динамику Индии в "постпандемийном мире" — 8,2% за финансовый год, завершившийся 31 марта 2024-го.Ранее в S&P повысили долгосрочный кредитный рейтинг Дели со стабильного до позитивного. "Устойчивый экономический рост положительно сказывается на кредитоспособности. Мы полагаем, это не изменится в следующие два-три года", — объяснили в компании.При последовательной и осторожной бюджетной и монетарной политике там не исключили дальнейшего повышения рейтинга.Необходимые условияИндии необходимо повышать производительность экономики, привлекать инвесторов и развивать логистику, добавили в S&P.Эти задачи поможет решить достаточно дешевая и образованная рабочая сила, считает доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян. "Ставку делают на сферу высокотехнологичных услуг на глобальном рынке", — уточняет он.Усиливающиеся противоречия Пекина с Вашингтоном и Брюсселем также на руку Дели. Американские и европейские корпорации, планирующие выводить производство из Китая, обратятся прежде всего именно к Индии в качестве альтернативы. "Это второй по значимости фактор", — продолжает Хачатурян.Сводный индекс деловой активности в стране уже на 14-летнем максимуме благодаря высокому спросу, расширению производства, созданию новых рабочих мест. "Все больше экспортных заказов на товары и услуги", — указывают в S&P.Тем не менее бюджетные ресурсы ограничены, предупреждают аналитики. Поэтому частному капиталу не следует слишком рассчитывать на помощь властей. Тем более что долг Индии достиг 86% ВВП и "правительство старается укрепить свой баланс для создания резервов".Наиболее перспективные сферы для инвесторов, по мнению S&P, — электроника, фармацевтика, солнечная энергетика, производство усовершенствованных углеродно-композитных аккумуляторов. В промышленности — производство стали и цемента.Реалистичные ожиданияРост товарооборота требует развития инфраструктуры, в первую очередь портовой. А торговля по морю, в том числе нефтью, в нынешних условиях весомое преимущество.Некоторые аналитики надеются, что Дели со временем сможет заместить объемы Пекина, который сокращает потребление энергоресурсов, однако есть нюанс, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков."Индия и сейчас один из крупнейших покупателей, вот только, в отличие от Пекина, почти все идет на реэкспорт. Нефть перерабатывают на НПЗ в дизель, мазут и прочее, тут же отправляя в другие страны", — объясняет он.Сырье в основном приобретают у России. Конечно, спрос зависит от мирового, однако развитие собственной экономики и урбанизация повысят и внутреннее потребление."Перескочить сразу на возобновляемые источники не выйдет — технология дорогая и многим просто недоступна, так что нефть останется в приоритете", — считает Юшков.И все специалисты сходятся на том, что Индия способна вырваться в мировые лидеры — если воспользуется выпавшим ей шансом.

https://ria.ru/20240924/toplivo-1974297097.html

https://ria.ru/20240921/kitay-1973868951.html

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экономика, технологии, индия, дели, китай, goldman sachs, s&p global