https://ria.ru/20240925/egorov-1974681814.html

Егоров: в Тамбовской области планируют обновление общественного транспорта

Егоров: в Тамбовской области планируют обновление общественного транспорта - РИА Новости, 25.09.2024

Егоров: в Тамбовской области планируют обновление общественного транспорта

Глава Тамбовской области Максим Егоров рассказал, что в регионе планируют масштабное обновление общественного транспорта и поручил муниципалитетам внимательно... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:55

2024-09-25T17:55

2024-09-25T17:55

тамбовская область

тамбов

жкх

максим егоров

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров рассказал, что в регионе планируют масштабное обновление общественного транспорта и поручил муниципалитетам внимательно изучить каждый поступивший вопрос от жителей, а также проработать варианты совершенствования маршрутной сети, сообщает пресс-служба правительства региона. Вопросы транспортной доступности и работы пассажирского транспорта прозвучали в ходе "Прямой линии с Максимом Егоровым". Жители западной части Тамбова пожаловались на плохую работу общественного транспорта: автобусы приходится ждать по часу. Еще одна проблема – плохое состояние остановочных павильонов в городах и поселках. Администрация города проработает эти вопросы. В первом случае с перевозчиком, а во втором - ведется разработка макета остановки как для города, так и для сельской местности, который учитывает потребности разных групп населения – молодых мам, маленьких детей, граждан пожилого возраста. Позже его представят общественности, а затем типовые остановки установят по всей области. Егоров подчеркнул, что в Тамбовской области планируют масштабное обновление общественного транспорта. Работу будут проводить по новому федеральному проекту "Развитие общественного транспорта", который сейчас разрабатывается. В соответствии с поручениями главы региона идет детальная подготовка региональной программы. В частности, продолжится обновление автопарка, так как большая часть транспортных средств, задействованная для обслуживания пассажиров - это техника, возраст которой составляет от пяти до 10 лет. При этом планируют замену как изношенной техники, так и увеличение автопарка для обслуживания пассажиров на новых маршрутах. В прошлом году благодаря участию в федеральном проекте по обновлению общественного транспорта в регионах, который инициировал президент России Владимир Путин, Тамбовская область получила 400 миллионов рублей из федерального бюджета, что стало беспрецедентной мерой поддержки отрасли.

https://ria.ru/20240925/podderzhka-1974618759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тамбов, жкх, максим егоров, владимир путин, россия