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Егоров: в Тамбовской области планируют обновление общественного транспорта - РИА Новости, 25.09.2024
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Тамбовская область
 
17:55 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/egorov-1974681814.html
Егоров: в Тамбовской области планируют обновление общественного транспорта
Егоров: в Тамбовской области планируют обновление общественного транспорта - РИА Новости, 25.09.2024
Егоров: в Тамбовской области планируют обновление общественного транспорта
Глава Тамбовской области Максим Егоров рассказал, что в регионе планируют масштабное обновление общественного транспорта и поручил муниципалитетам внимательно... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:55
2024-09-25T17:55
тамбовская область
тамбов
жкх
максим егоров
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров рассказал, что в регионе планируют масштабное обновление общественного транспорта и поручил муниципалитетам внимательно изучить каждый поступивший вопрос от жителей, а также проработать варианты совершенствования маршрутной сети, сообщает пресс-служба правительства региона. Вопросы транспортной доступности и работы пассажирского транспорта прозвучали в ходе "Прямой линии с Максимом Егоровым". Жители западной части Тамбова пожаловались на плохую работу общественного транспорта: автобусы приходится ждать по часу. Еще одна проблема – плохое состояние остановочных павильонов в городах и поселках. Администрация города проработает эти вопросы. В первом случае с перевозчиком, а во втором - ведется разработка макета остановки как для города, так и для сельской местности, который учитывает потребности разных групп населения – молодых мам, маленьких детей, граждан пожилого возраста. Позже его представят общественности, а затем типовые остановки установят по всей области. Егоров подчеркнул, что в Тамбовской области планируют масштабное обновление общественного транспорта. Работу будут проводить по новому федеральному проекту "Развитие общественного транспорта", который сейчас разрабатывается. В соответствии с поручениями главы региона идет детальная подготовка региональной программы. В частности, продолжится обновление автопарка, так как большая часть транспортных средств, задействованная для обслуживания пассажиров - это техника, возраст которой составляет от пяти до 10 лет. При этом планируют замену как изношенной техники, так и увеличение автопарка для обслуживания пассажиров на новых маршрутах. В прошлом году благодаря участию в федеральном проекте по обновлению общественного транспорта в регионах, который инициировал президент России Владимир Путин, Тамбовская область получила 400 миллионов рублей из федерального бюджета, что стало беспрецедентной мерой поддержки отрасли.
https://ria.ru/20240925/podderzhka-1974618759.html
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тамбов, жкх, максим егоров, владимир путин, россия
Тамбовская область, Тамбов, ЖКХ, Максим Егоров, Владимир Путин, Россия

Егоров: в Тамбовской области планируют обновление общественного транспорта

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Тамбовской области Максим Егоров
Глава Тамбовской области Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Тамбовской области Максим Егоров
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров рассказал, что в регионе планируют масштабное обновление общественного транспорта и поручил муниципалитетам внимательно изучить каждый поступивший вопрос от жителей, а также проработать варианты совершенствования маршрутной сети, сообщает пресс-служба правительства региона.
Вопросы транспортной доступности и работы пассажирского транспорта прозвучали в ходе "Прямой линии с Максимом Егоровым".
Жители западной части Тамбова пожаловались на плохую работу общественного транспорта: автобусы приходится ждать по часу. Еще одна проблема – плохое состояние остановочных павильонов в городах и поселках.
Администрация города проработает эти вопросы. В первом случае с перевозчиком, а во втором - ведется разработка макета остановки как для города, так и для сельской местности, который учитывает потребности разных групп населения – молодых мам, маленьких детей, граждан пожилого возраста. Позже его представят общественности, а затем типовые остановки установят по всей области.
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Егоров подчеркнул, что в Тамбовской области планируют масштабное обновление общественного транспорта. Работу будут проводить по новому федеральному проекту "Развитие общественного транспорта", который сейчас разрабатывается. В соответствии с поручениями главы региона идет детальная подготовка региональной программы.
В частности, продолжится обновление автопарка, так как большая часть транспортных средств, задействованная для обслуживания пассажиров - это техника, возраст которой составляет от пяти до 10 лет.
При этом планируют замену как изношенной техники, так и увеличение автопарка для обслуживания пассажиров на новых маршрутах.
В прошлом году благодаря участию в федеральном проекте по обновлению общественного транспорта в регионах, который инициировал президент России Владимир Путин, Тамбовская область получила 400 миллионов рублей из федерального бюджета, что стало беспрецедентной мерой поддержки отрасли.
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