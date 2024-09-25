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"Оставил в недоумении". Дуров раскрыл, сколько зарабатывает в год
"Оставил в недоумении". Дуров раскрыл, сколько зарабатывает в год - РИА Новости, 25.09.2024
"Оставил в недоумении". Дуров раскрыл, сколько зарабатывает в год
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что зарабатывает всего один дирхам (примерно 25 рублей) в год, пишет Le Monde. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T21:07
2024-09-25T21:07
2024-09-25T21:07
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что зарабатывает всего один дирхам (примерно 25 рублей) в год, пишет Le Monde."Павел Дуров любит демонстрировать свой аскетичный образ жизни. Когда его допрашивали о доходах во время задержания во Франции в конце августа, сооснователь сервиса обмена сообщениями Telegram <…> сказал следователям, что собирает всего "1 эмиратский дирхам" в год. Это примерно 0,27 доллара. Это оставило его собеседников в недоумении", — говорится в материале.Отмечается, что Дуров пропагандирует жизнь без кофе, алкоголя, мяса, молочных продуктов и лекарств, дополненную утренними ледяными ваннами и медитациями в пустыне.Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Это событие вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.Вечером 28 августа бизнесмена отпустили под залог в пять миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240925/otel-1974656235.html
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технологии, франция, париж, павел дуров, telegram
Технологии, Франция, Париж, Павел Дуров, Telegram
"Оставил в недоумении". Дуров раскрыл, сколько зарабатывает в год
Le Monde: Павел Дуров заявил, что зарабатывает один дирхам в год