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Во Франции считают, что задержание Дурова окупилось, пишет Monde - РИА Новости, 25.09.2024
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16:46 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/durov-1974654357.html
Во Франции считают, что задержание Дурова окупилось, пишет Monde
Во Франции считают, что задержание Дурова окупилось, пишет Monde - РИА Новости, 25.09.2024
Во Франции считают, что задержание Дурова окупилось, пишет Monde
Сотрудники французской судебной системы считают, что задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова уже приносит результаты, пишет газета Monde со... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:46
2024-09-25T16:46
технологии
франция
париж
павел дуров
telegram
европол
задержание павла дурова во франции
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ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Сотрудники французской судебной системы считают, что задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова уже приносит результаты, пишет газета Monde со ссылкой на судебные источники. В понедельник Дуров сообщил в своем Telegram-канале , что мессенджер обновил свою политику конфиденциальности: теперь IP-адреса и номера телефонов пользователей Telegram, нарушающих его правила, могут быть переданы властям в ответ на обоснованные запросы. "Несмотря на низкий залог по сравнению с обычными расходами Дурова, его задержание окупилось... Telegram в настоящее время отвечает на судебные запросы", - пишет Monde. Как сообщает газета, из-за отсутствия реакции со стороны мессенджера у Европола накопилось более 10 тысяч нерассмотренных дел, связанных с организованной преступностью. При этом не учитываются преступления детской порнографии и киберпреступления. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://radiosputnik.ru/20240918/durov-1973494471.html
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технологии, франция, париж, павел дуров, telegram, европол, задержание павла дурова во франции
Технологии, Франция, Париж, Павел Дуров, Telegram, Европол, Задержание Павла Дурова во Франции
Во Франции считают, что задержание Дурова окупилось, пишет Monde

Monde: задержание Павла Дурова уже окупилось

CC BY 2.0 / TechCrunch/Image by Dan Taylor / Chat with Pavel DurovПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
CC BY 2.0 / TechCrunch/Image by Dan Taylor / Chat with Pavel Durov
Павел Дуров. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Сотрудники французской судебной системы считают, что задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова уже приносит результаты, пишет газета Monde со ссылкой на судебные источники.
В понедельник Дуров сообщил в своем Telegram-канале , что мессенджер обновил свою политику конфиденциальности: теперь IP-адреса и номера телефонов пользователей Telegram, нарушающих его правила, могут быть переданы властям в ответ на обоснованные запросы.
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"Несмотря на низкий залог по сравнению с обычными расходами Дурова, его задержание окупилось... Telegram в настоящее время отвечает на судебные запросы", - пишет Monde.
Как сообщает газета, из-за отсутствия реакции со стороны мессенджера у Европола накопилось более 10 тысяч нерассмотренных дел, связанных с организованной преступностью. При этом не учитываются преступления детской порнографии и киберпреступления.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
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ТехнологииФранцияПарижПавел ДуровTelegramЕврополЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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