Monde: прокуратура в Париже хотела 20 миллионов евро за освобождение Дурова
Monde: прокуратура Парижа хотела, чтобы залог Дурову составлял 20 миллионов евро
Павел Дуров. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Парижская прокуратура хотела, чтобы сумма залога на освобождение основателя мессенджера Telegram Павла Дурова составляла 20 миллионов евро, а не утвержденные следственным судьей 5 миллионов, сообщает издание Monde со ссылкой на источники.
"Парижская прокуратура просила установить залог в размере 20 миллионов евро, сопровождаемый обычными мерами судебного контроля, как регулярно отмечаться в комиссариате, обязательство оставаться во Франции и сообщать о смене места проживания. В итоге судья снизил сумму до 5 миллионов евро", - пишет газета.
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Как пишет издание, сумма залога выглядит незначительной по сравнению с состоянием предпринимателя, хотя и нет его четкой оценки. Богатство Дурова представляло ключевой фактор для французской юстиции, в частности, средства, которые предприниматель способен быстро задействовать, поскольку сумма залога должна быть достаточной, чтобы миллиардер не покинул территорию Франции.
Сам Дуров во время задержания в конце августа заявил следствию, что его зарплата составляет лишь 1 дирхам ОАЭ в год (около 25 рублей), однако его личное финансовое состояние оценивается от 9 до 15,5 миллиарда долларов, пишет издание.
Кроме того, газета приводит некоторые расходы Дурова за последние годы, на фоне которых, как пишет СМИ, залог выглядит несущественным. В 2023 году Дуров на благотворительном аукционе в Дубае предложил около 8,5 миллиона евро за личный номерной знак. Лот Дуров не получил, так как его ставку перебил другой анонимный покупатель, сказано в статье.
Помимо этого, предприниматель с декабря 2020 по декабрь 2022 оплатил поездки, в частности на Мальдивы и Сардинию, Ирины Болгар и их совместных с Дуровом детей на четыре миллиона евро. Сам бизнесмен участия в поездках не принимал.
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Основатель мессенджера также оплачивал их расходы. Как пишет издание со ссылкой на нотариальные документы, Дуров предоставил Болгар, постоянно проживающей в Женеве с 2020 года, доступ к двум банковским картам, с которых она могла снимать до 150 тысяч евро в месяц на ежедневные расходы. Отдельные траты, как оплата обучения детей в частной школе, медицинские расходы, поездки, Дуров оплачивал напрямую.
С 2021 года миллиардер начал игнорировать некоторые семейные мероприятия, а в конце 2022 пара окончательно рассталась, сказано в статье.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.