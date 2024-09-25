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На востоке Москвы четыре человека пострадали в ДТП с пятью машинами
На востоке Москвы четыре человека пострадали в ДТП с пятью машинами - РИА Новости, 25.09.2024
На востоке Москвы четыре человека пострадали в ДТП с пятью машинами
Водитель Kia столкнулся с Mercedes, наехав на три стоящих машины на востоке Москвы, пострадали четыре человека, сообщается в среду в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T21:11
2024-09-25T21:11
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Водитель Kia столкнулся с Mercedes, наехав на три стоящих машины на востоке Москвы, пострадали четыре человека, сообщается в среду в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "По предварительным данным, на Никитинской улице в районе дома 10 водитель автомобиля Kia совершил столкновение с автомобилем Mercedes, с последующим наездом на три стоящих транспортных средства. В результате дорожной аварии пострадали четыре человека, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждения", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, москва, дтп, россия, гаи
Происшествия, Москва, ДТП, Россия, ГАИ
На востоке Москвы четыре человека пострадали в ДТП с пятью машинами
На востоке Москвы водитель Kia столкнулся с Mercedes, пострадали четыре человека