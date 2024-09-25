https://ria.ru/20240925/dolzhniki-1974520083.html

Коллекторы описали портрет среднестатистического должника в России

Коллекторы описали портрет среднестатистического должника в России - РИА Новости, 25.09.2024

Коллекторы описали портрет среднестатистического должника в России

Должники - это обычно клиенты в возрасте 30-45 лет со средней суммой долга в банках 150-200 тысяч рублей, рассказал РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T03:37

2024-09-25T03:37

2024-09-25T03:37

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Должники - это обычно клиенты в возрасте 30-45 лет со средней суммой долга в банках 150-200 тысяч рублей, рассказал РИА Новости генеральный директор коллекторского агентства АБК (входит в группу Сбербанка) Максим Колосков. "Все зависит от банка, кредитора. Но если сгруппировать, я бы сказал, что преимущественно должники - это клиенты в возрасте 30-45 лет. Мужчин преобладает просто ввиду того, что они получают больше", - сказал он. Колосков добавил, что у банков, которые передают долги в коллекторское агентство, сумма долга обычно 150-200 тысяч рублей. Часто обязательства у должников могут быть около миллиона, если брать с учетом ипотечных кредитов. Он отметил, что согласно статистике АБК, в Москве процент должников меньше, больше в маленьких городах. Средний долг в микрофинансовой организации "явно колеблется в районе 30 тысяч рублей", заключил Колосков.

https://ria.ru/20240925/dokhod-1974518429.html

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россия, москва, сбербанк россии, экономика