ВСУ вновь обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска в среду вновь обстреляли Горловку кассетными снарядами
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска в среду вновь обстреляли Горловку кассетными снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.05 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Ранее представительство сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке не менее 15 кассетных снарядов того же калибра.
Кроме того, ВСУ с 16.30 по 16.50 выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.