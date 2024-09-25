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Вологодские депутаты провели первую сессию в новом парламентском сезоне - РИА Новости, 25.09.2024
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Вологодская область
 
17:04 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/deputaty-1974658606.html
Вологодские депутаты провели первую сессию в новом парламентском сезоне
Вологодские депутаты провели первую сессию в новом парламентском сезоне - РИА Новости, 25.09.2024
Вологодские депутаты провели первую сессию в новом парламентском сезоне
В среду состоялась первая сессия Законодательного Собрания (ЗСО) Вологодской области в новом парламентском сезоне; впервые в качестве спикера выступил Сергей... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:04
2024-09-25T17:04
вологодская область
сергей жестянников
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В среду состоялась первая сессия Законодательного Собрания (ЗСО) Вологодской области в новом парламентском сезоне; впервые в качестве спикера выступил Сергей Жестянников, который возглавил ЗСО в июне на последней перед летним перерывом сессии, сообщает пресс-служба регионального парламента. В повестку очередной 37-й сессии вошли 43 вопроса, в том числе "Правительственный час" по теме оказания медицинской помощи населению. В перерыве Жестянников подробно рассказал журналистам о том, как ведется процесс перенастройки работы Законодательного Собрания в последние три месяца. "Изменения коснулись не только законодательного процесса. Хотя и здесь мы, безусловно, должны активизировать работу с учетом информации, полученной в ходе проведения стратегических сессий. Сама архитектура Законодательного Собрания, ее содержательная часть, меняется прямо сейчас. С июля этого года депутаты погружаются в развитие своих территорий, конкретного муниципалитета. Здесь и появляются новые законодательные инициативы, их в данный момент около 39. Мы активно работаем над ними вместе с Правительством Вологодской области", – приводятся в сообщении слова Жестянникова. Спикер ЗСО также выделил несколько социально значимых инициатив, которые сегодня рассматривают парламентарии. "Ключевые законопроекты касаются детей-инвалидов, поддержки наших ребят в зоне СВО, защиты рынка труда в аспекте увеличения стоимости патента для иностранной рабочей силы, подразумевая, что приоритет трудоустройства должен оставаться за гражданами Российской Федерации", – отметил председатель Законодательного Собрания. Онлайн-трансляцию первой сессии смотрело рекордное число пользователей.
https://ria.ru/20240913/zhestyannikov-1972496931.html
https://ria.ru/20240925/zhestyannikov-1974566900.html
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сергей жестянников
Вологодская область, Сергей Жестянников

Вологодские депутаты провели первую сессию в новом парламентском сезоне

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В среду состоялась первая сессия Законодательного Собрания (ЗСО) Вологодской области в новом парламентском сезоне; впервые в качестве спикера выступил Сергей Жестянников, который возглавил ЗСО в июне на последней перед летним перерывом сессии, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В повестку очередной 37-й сессии вошли 43 вопроса, в том числе "Правительственный час" по теме оказания медицинской помощи населению. В перерыве Жестянников подробно рассказал журналистам о том, как ведется процесс перенастройки работы Законодательного Собрания в последние три месяца.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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"Изменения коснулись не только законодательного процесса. Хотя и здесь мы, безусловно, должны активизировать работу с учетом информации, полученной в ходе проведения стратегических сессий. Сама архитектура Законодательного Собрания, ее содержательная часть, меняется прямо сейчас. С июля этого года депутаты погружаются в развитие своих территорий, конкретного муниципалитета. Здесь и появляются новые законодательные инициативы, их в данный момент около 39. Мы активно работаем над ними вместе с Правительством Вологодской области", – приводятся в сообщении слова Жестянникова.
Спикер ЗСО также выделил несколько социально значимых инициатив, которые сегодня рассматривают парламентарии.
"Ключевые законопроекты касаются детей-инвалидов, поддержки наших ребят в зоне СВО, защиты рынка труда в аспекте увеличения стоимости патента для иностранной рабочей силы, подразумевая, что приоритет трудоустройства должен оставаться за гражданами Российской Федерации", – отметил председатель Законодательного Собрания.
Онлайн-трансляцию первой сессии смотрело рекордное число пользователей.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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