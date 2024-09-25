https://ria.ru/20240925/deputaty-1974658606.html

Вологодские депутаты провели первую сессию в новом парламентском сезоне

Вологодские депутаты провели первую сессию в новом парламентском сезоне - РИА Новости, 25.09.2024

Вологодские депутаты провели первую сессию в новом парламентском сезоне

В среду состоялась первая сессия Законодательного Собрания (ЗСО) Вологодской области в новом парламентском сезоне; впервые в качестве спикера выступил Сергей... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:04

2024-09-25T17:04

2024-09-25T17:04

вологодская область

сергей жестянников

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В среду состоялась первая сессия Законодательного Собрания (ЗСО) Вологодской области в новом парламентском сезоне; впервые в качестве спикера выступил Сергей Жестянников, который возглавил ЗСО в июне на последней перед летним перерывом сессии, сообщает пресс-служба регионального парламента. В повестку очередной 37-й сессии вошли 43 вопроса, в том числе "Правительственный час" по теме оказания медицинской помощи населению. В перерыве Жестянников подробно рассказал журналистам о том, как ведется процесс перенастройки работы Законодательного Собрания в последние три месяца. "Изменения коснулись не только законодательного процесса. Хотя и здесь мы, безусловно, должны активизировать работу с учетом информации, полученной в ходе проведения стратегических сессий. Сама архитектура Законодательного Собрания, ее содержательная часть, меняется прямо сейчас. С июля этого года депутаты погружаются в развитие своих территорий, конкретного муниципалитета. Здесь и появляются новые законодательные инициативы, их в данный момент около 39. Мы активно работаем над ними вместе с Правительством Вологодской области", – приводятся в сообщении слова Жестянникова. Спикер ЗСО также выделил несколько социально значимых инициатив, которые сегодня рассматривают парламентарии. "Ключевые законопроекты касаются детей-инвалидов, поддержки наших ребят в зоне СВО, защиты рынка труда в аспекте увеличения стоимости патента для иностранной рабочей силы, подразумевая, что приоритет трудоустройства должен оставаться за гражданами Российской Федерации", – отметил председатель Законодательного Собрания. Онлайн-трансляцию первой сессии смотрело рекордное число пользователей.

https://ria.ru/20240913/zhestyannikov-1972496931.html

https://ria.ru/20240925/zhestyannikov-1974566900.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей жестянников