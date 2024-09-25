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Челябинская область готова к отопительному сезону, сообщил Текслер

Челябинская область готова к отопительному сезону, сообщил Текслер - РИА Новости, 25.09.2024

Челябинская область готова к отопительному сезону, сообщил Текслер

Все города и районы Челябинской области готовы к началу отопительного сезона, так, поэтапный запуск отопления уже начали 25 муниципалитетов, в приоритете –... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T19:07

2024-09-25T19:07

2024-09-25T19:07

челябинская область

челябинская область

верхний уфалей

алексей текслер

чебаркуль

жкх

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 сен – РИА Новости. Все города и районы Челябинской области готовы к началу отопительного сезона, так, поэтапный запуск отопления уже начали 25 муниципалитетов, в приоритете – социальные учреждения, сообщил в среду глава региона Алексей Текслер. "В Челябинской области стартует отопительный сезон. Поэтапный запуск отопления начали 25 муниципалитетов, еще 6 начинают сегодня. Два важных поручения главам муниципалитетов. Первое: начинать подключение надо заблаговременно, не тянуть до последнего. В целом у нас все города и районы к отопительному сезону готовы", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он добавил, что приоритет в запуске отопления - социальные учреждениям. "Детские сады, школы, больницы нужно подключать к теплу по первому запросу, в отдельном порядке. Многие ощутили, что сезон вирусных инфекций в этом году начался раньше обычного. Нужно избежать дополнительных рисков для детей", - отметил Текслер. По его словам, регион помогает всем муниципалитетам по подготовке к отопительному сезону. "В прошлом году построили и реконструировали 3 котельные. Сейчас делаем сразу 8 по всему региону. В Верхнем Уфалее, Юрюзани, Кусе работы завершаются, новые котельные вступят в отопительный сезон", - добавил он. Кроме того, Текслер пояснил, что на его особом контроле проблемные точки. "Например, ДОС (военный городок) в Чебаркуле. Летом на встрече обещал жителям завершить ремонт сетей, подготовить котельную к зиме. Эта работа завершается, ДОС планово входит в отопительный сезон", - сказал глава региона. Как сообщила первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Людмила Алпатова, на модернизацию объектов ЖКХ и подготовку к зиме в регионе было потрачено 4,7 миллиарда рублей. С использованием средств Фонда национального благосостояния реализуются проекты по реконструкции систем теплоснабжения и тепловых сетей, водоснабжения и водоотведения в Копейске, Кыштыме, Миассе и Челябинске на общую сумму более 6,5 миллиарда рублей, добавила она. По данным председателя комитета по строительной политике и ЖКХ заксобрания региона Алексея Денисенко, в текущем году в регионе было отремонтировано порядка 830 километров ветхих сетей. "Сумма, потраченная на реконструкцию, – 4,7 миллиарда рублей. Это положительная динамика к прошлому году: практически в 2 раза. …Также большая работа идет по ремонту котельных и постановке бесхозных сетей на баланс муниципалитетов. Работу органов исполнительной власти мы оцениваем удовлетворительно как с точки зрения выполненных работ, так и с точки зрения постановки планов", - цитирует пресс-служба заксобрания слова Денисенко. Как отметил глава Златоустовского городского округа Олег Решетников, им было принято решение начать отопительный сезон в округе уже с понедельника – 23 сентября. "Подготовка к нему шла на протяжении нескольких месяцев. Сделали очень многое, в том числе и по ремонту инженерных сетей. Хочу поблагодарить губернатора Алексея Текслера за ту финансовую поддержку, которую он оказал нашему городу в этом вопросе", - написал Решетников на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он напомнил, что запуск отопления процесс технически сложный - система заполняется постепенно, это может занять до 10 дней. По данным правительства региона, в 2024 году была продолжена работа по реконструкции восьми котельных: трех – в Юрюзани, по одной – в Верхнем Уфалее, Кусе, Карталинском, Увельском и Чебаркульском районах. Дополнительно на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры привлекаются средства инвесторов по концессионным соглашениям. В настоящее время действуют 130 таких соглашений в отношении более 1,6 тысячи объектов с общим объемом инвестиций 7,76 миллиарда рублей.

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челябинская область, верхний уфалей, алексей текслер, чебаркуль, жкх