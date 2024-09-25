https://ria.ru/20240925/byudzhet-1974617539.html

Архангельские депутаты направили допсредства бюджета на социальные нужды

Архангельские депутаты направили допсредства бюджета на социальные нужды - РИА Новости, 25.09.2024

Архангельские депутаты направили допсредства бюджета на социальные нужды

Депутаты Архангельского областного собрания на первой осенней сессии в среду направили дополнительные средства, полученные в качестве доходов областного... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:42

2024-09-25T14:42

2024-09-25T14:42

архангельская область

архангельское областное собрание депутатов

жкх

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АРХАНГЕЛЬСК, 25 сен – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания на первой осенней сессии в среду направили дополнительные средства, полученные в качестве доходов областного бюджета, на регулирование тарифов, выплаты молодым специалистам и модернизацию котельных, сообщила пресс-служба областного заксобрания. На сентябрьской сессии депутаты Архангельского областного собрания внесли изменения в областной бюджет на 2024 год, а также обсудили исполнение областного бюджета за первые шесть месяцев. Как сообщила министр финансов Архангельской области Елена Усачёва, по итогам шести месяцев региональному правительству удалось найти возможности для пополнения доходной части бюджета: поступления выросли на 4,3 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но и вместе с тем растут и расходы – с учетом необходимости повышения оплаты труда ряду категорий бюджетников, индексации социальных выплат с повышением МРОТ, выполнения финансовых обязательств при росте ключевой ставки и т.д. "Сессия проходит в период формирования областного бюджета на предстоящий трехлетний период, поэтому депутаты рассматривают большой блок бюджетных вопросов. Сегодня идет очень серьезная, детальная проработка проекта главного финансового документа с учетом анализа доходной базы, изменений налогового законодательства, растущих социальных обязательств", – рассказала председатель областного собрания Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Депутаты внесли изменения в областной бюджет, согласно которым доходная часть пополнилась на 1,4 миллиарда рублей, расходная часть выросла на 3,4 миллиарда. Благодаря налогу на доходы физических лиц в казну поступило дополнительно 601,6 миллиона рублей. Доходы при применении по упрощенной системе налогообложения выросли на 264 миллиона. Налог на профессиональный доход принес дополнительно 48 миллионов рублей. Плата за пользование лесами дала в бюджет еще 144,3 миллиона рублей. "Дополнительные доходы позволили выделить средства на ряд социально значимых направлений. Так, 596 миллионов рублей предусмотрено на государственное регулирование тарифов (цен) на коммунальные услуги. На предоставление единовременных выплат молодым специалистам в сфере образования выделено 8 миллионов рублей", - отметили в пресс-службе собрания. Также на выплаты участникам СВО и членам их семей запланировано 200 миллионов рублей. Еще 2 миллиарда рублей в бюджете заложено на модернизацию и строительство котельных на твердом биотопливе. "В приоритете распределения доходов – субсидии на сферу ЖКХ, транспорта и СВО. Это две ключевые задачи в нашей работе", – подчеркнул председатель комитета областного собрания по вопросам бюджета, экономики, финансовой и налоговой политике Игорь Годзиш.

https://ria.ru/20240913/proekt-1972445047.html

https://ria.ru/20240811/investitsii-1965519857.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

архангельское областное собрание депутатов, жкх