https://ria.ru/20240925/burya-1974538134.html

На Земле началась магнитная буря

На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 25.09.2024

На Земле началась магнитная буря

Слабая магнитная буря началась на Земле в среду, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T09:26

2024-09-25T09:26

2024-09-25T09:26

земля

михаил леус

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Слабая магнитная буря началась на Земле в среду, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Начало слабой магнитной бури класса G1 зафиксировано в 8 часов 49 минут по московскому времени", - написал Леус в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240925/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

земля

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

земля, михаил леус