https://ria.ru/20240925/burya-1974538134.html
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 25.09.2024
На Земле началась магнитная буря
Слабая магнитная буря началась на Земле в среду, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T09:26
2024-09-25T09:26
2024-09-25T09:26
земля
михаил леус
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Слабая магнитная буря началась на Земле в среду, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Начало слабой магнитной бури класса G1 зафиксировано в 8 часов 49 минут по московскому времени", - написал Леус в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240925/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, михаил леус
На Земле началась магнитная буря
Синоптик "Фобоса" Леус: на Земле началась слабая магнитная буря класса G1
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.
Слабая магнитная буря началась на Земле в среду, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Михаил Леус.
"Начало слабой магнитной бури класса G1 зафиксировано в 8 часов 49 минут по московскому времени", - написал Леус
в своем Telegram-канале.