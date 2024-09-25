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На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 25.09.2024
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09:26 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/burya-1974538134.html
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 25.09.2024
На Земле началась магнитная буря
Слабая магнитная буря началась на Земле в среду, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T09:26
2024-09-25T09:26
земля
михаил леус
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Слабая магнитная буря началась на Земле в среду, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Начало слабой магнитной бури класса G1 зафиксировано в 8 часов 49 минут по московскому времени", - написал Леус в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240925/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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земля, михаил леус
Земля, Михаил Леус
На Земле началась магнитная буря

Синоптик "Фобоса" Леус: на Земле началась слабая магнитная буря класса G1

© TRACEКорональные арки над поверхностью Солнца
Корональные арки над поверхностью Солнца - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© TRACE
Корональные арки над поверхностью Солнца. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Слабая магнитная буря началась на Земле в среду, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Начало слабой магнитной бури класса G1 зафиксировано в 8 часов 49 минут по московскому времени", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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