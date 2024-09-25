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В Братске возбудили уголовное дело после осквернения Мемориала Славы - РИА Новости, 25.09.2024
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19:22 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/bratsk-1974694850.html
В Братске возбудили уголовное дело после осквернения Мемориала Славы
В Братске возбудили уголовное дело после осквернения Мемориала Славы - РИА Новости, 25.09.2024
В Братске возбудили уголовное дело после осквернения Мемориала Славы
По факту осквернения Мемориала Славы в городе Братске возбуждено уголовное дело по двум статьям - вандализм и осквернение символа воинской славы, сообщает СУСК... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T19:22
2024-09-25T19:22
происшествия
россия
братск
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ИРКУТСК, 25 сен - РИА Новости. По факту осквернения Мемориала Славы в городе Братске возбуждено уголовное дело по двум статьям - вандализм и осквернение символа воинской славы, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. В Братске во время празднования свадьбы компания молодых людей остановилась фотографироваться возле Мемориала Славы. Памятник в виде двух языков пламени изготовлен из железобетона и был открыт 9 мая 1975 года в честь 30-летия Победы. На плитах из мрамора нанесены фамилии и имена более чем 2,5 тысячи погибших на фронтах Великой Отечественной войны сибиряков. Один из гостей торжества забрался практически на самый верх одной из конструкций. Ее высота 26 метров. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц), ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы, совершенное публично)", - говорится в сообщении. Отмечается, что все происходящее было снято на мобильный телефон. Молодожены и остальные гости свистели, кричали и танцевали под громкую национальную музыку у основания памятника, вблизи Вечного огня. Подозреваемый приехал в Иркутскую область из ближнего зарубежья, в настоящее время он задержан. Следователи установят правомерность пребывания на территории РФ всех участников свадьбы. Председатель Иркутской областной общественной организации "Русско-таджикский центр развития молодежной политики и межнациональных отношений "Ватан" Вайсудин Гайратов записал видеообращение, в котором осудил поступок своего земляка. На видео, размещенном в соцсетях, Гайратов принес извинения от лица всех таджиков за поступок, который совершил его соотечественник.
https://ria.ru/20240603/delo-1950296047.html
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происшествия, россия, братск, иркутская область
Происшествия, Россия, Братск, Иркутская область
В Братске возбудили уголовное дело после осквернения Мемориала Славы

СК возбудил уголовное дело по факту осквернения Мемориала Славы в Братске

© Следком38/TelegramПодозреваемый в осквернении Мемориала Славы в городе Братске
Подозреваемый в осквернении Мемориала Славы в городе Братске - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Следком38/Telegram
Подозреваемый в осквернении Мемориала Славы в городе Братске
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ИРКУТСК, 25 сен - РИА Новости. По факту осквернения Мемориала Славы в городе Братске возбуждено уголовное дело по двум статьям - вандализм и осквернение символа воинской славы, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
В Братске во время празднования свадьбы компания молодых людей остановилась фотографироваться возле Мемориала Славы. Памятник в виде двух языков пламени изготовлен из железобетона и был открыт 9 мая 1975 года в честь 30-летия Победы. На плитах из мрамора нанесены фамилии и имена более чем 2,5 тысячи погибших на фронтах Великой Отечественной войны сибиряков. Один из гостей торжества забрался практически на самый верх одной из конструкций. Ее высота 26 метров.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц), ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы, совершенное публично)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все происходящее было снято на мобильный телефон. Молодожены и остальные гости свистели, кричали и танцевали под громкую национальную музыку у основания памятника, вблизи Вечного огня.
Подозреваемый приехал в Иркутскую область из ближнего зарубежья, в настоящее время он задержан. Следователи установят правомерность пребывания на территории РФ всех участников свадьбы.
Председатель Иркутской областной общественной организации "Русско-таджикский центр развития молодежной политики и межнациональных отношений "Ватан" Вайсудин Гайратов записал видеообращение, в котором осудил поступок своего земляка. На видео, размещенном в соцсетях, Гайратов принес извинения от лица всех таджиков за поступок, который совершил его соотечественник.
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