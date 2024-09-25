https://ria.ru/20240925/bratsk-1974694850.html

В Братске возбудили уголовное дело после осквернения Мемориала Славы

В Братске возбудили уголовное дело после осквернения Мемориала Славы - РИА Новости, 25.09.2024

В Братске возбудили уголовное дело после осквернения Мемориала Славы

По факту осквернения Мемориала Славы в городе Братске возбуждено уголовное дело по двум статьям - вандализм и осквернение символа воинской славы, сообщает СУСК... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T19:22

2024-09-25T19:22

2024-09-25T19:22

происшествия

россия

братск

иркутская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974694992_0:40:1124:672_1920x0_80_0_0_933eb2846f475407fa8a68928c298c52.jpg

ИРКУТСК, 25 сен - РИА Новости. По факту осквернения Мемориала Славы в городе Братске возбуждено уголовное дело по двум статьям - вандализм и осквернение символа воинской славы, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. В Братске во время празднования свадьбы компания молодых людей остановилась фотографироваться возле Мемориала Славы. Памятник в виде двух языков пламени изготовлен из железобетона и был открыт 9 мая 1975 года в честь 30-летия Победы. На плитах из мрамора нанесены фамилии и имена более чем 2,5 тысячи погибших на фронтах Великой Отечественной войны сибиряков. Один из гостей торжества забрался практически на самый верх одной из конструкций. Ее высота 26 метров. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц), ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы, совершенное публично)", - говорится в сообщении. Отмечается, что все происходящее было снято на мобильный телефон. Молодожены и остальные гости свистели, кричали и танцевали под громкую национальную музыку у основания памятника, вблизи Вечного огня. Подозреваемый приехал в Иркутскую область из ближнего зарубежья, в настоящее время он задержан. Следователи установят правомерность пребывания на территории РФ всех участников свадьбы. Председатель Иркутской областной общественной организации "Русско-таджикский центр развития молодежной политики и межнациональных отношений "Ватан" Вайсудин Гайратов записал видеообращение, в котором осудил поступок своего земляка. На видео, размещенном в соцсетях, Гайратов принес извинения от лица всех таджиков за поступок, который совершил его соотечественник.

https://ria.ru/20240603/delo-1950296047.html

https://ria.ru/20240318/delo-1934070203.html

россия

братск

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, братск, иркутская область