https://ria.ru/20240925/biznes-1974244562.html

Как звуки превращаются в бизнес

Как звуки превращаются в бизнес - РИА Новости, 25.09.2024

Как звуки превращаются в бизнес

Мы живем в мире звуков. Поют птицы, сигналят автомобили, щелкают двери лифтов, дикторы объявляют остановки метро. Но оказывается звуки тоже можно превратить в... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:37

2024-09-25T12:37

2024-09-25T12:37

твой бизнес

сделано с умом

россия

сергей чонишвили

сергей бурунов

виктор гусев

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Мы живем в мире звуков. Поют птицы, сигналят автомобили, щелкают двери лифтов, дикторы объявляют остановки метро. Но оказывается звуки тоже можно превратить в бизнес. Звездный голос в автоответчике, музейные аудиогиды, обучающие программы, аудиокниги – это уже товар, который нужно уметь делать на профессиональном уровне.Основатель студии звукозаписи РЕКСКВЕР Александр Татаринцев никогда не мечтал работать со звуком, хотел быть журналистом в печатных СМИ. Однако судьба распорядилась иначе и теперь звукозапись — дело его жизни. В студии записываются лучшие голоса России, а филиалы работают во многих странах мира.Счастливый случай"Началось все совершенно случайно. В 2001 году однокурсники рассказали, что открывается новая радиостанция. Я пришел на пробы, прочитал какой-то текст и меня пригласили делать спортивные программы. Сам их готовил и монтировал. В какой-то момент попросили сделать рекламный ролик. Я сделал – и понеслось!" – рассказывает Александр.Но очень быстро Александр понял, что не хватает теоретических знаний. Пришлось подтягивать и результат не заставил себя ждать. Теперь профессиональная звукозапись — его бизнес."Я больше состоялся как предприниматель, нежели творческая личность. Чтобы состоять в обойме студий, артисту озвучки нужно постоянно быть на связи, делать пробы, ездить в студии, агентства. Мне проще это организовать", - признается Александр.Первые гонорары"Первые деньги на озвучке я заработал где-то в 2004-2005 году. Тоже начитывал рекламу. Сделал себе профессиональное демо с характерной подачей и выложил на несколько ресурсов в интернете. Там меня заметили и стали присылать тексты рекламы для озвучки. Помню, у меня было одновременно около 20 клиентов! А еще я зарабатывал на звукорежиссуре. Перед выборами к нам приезжали разные кандидаты, заказывали большое количество роликов, креатива. И щедро платили", - вспоминает Александр Татаринцев.Первый гонорар ушел на оборудование. Александр купил себе хороший микрофон, а потом звуковую карту. И сейчас продолжает много вкладывать в оборудование и софт. Считает, что инвестиции окупаются и позволяют работать быстро, комфортно и профессионально."Приятно, когда искушенный в технике клиент приезжает в студию и говорит: "Ребята, как здорово, что вы работаете с этой маркой мониторов или микрофонов…", - улыбается Александр.Универсальный подходСейчас студия РЕКСКВЕР – универсальное производство, на котором профессионально работают с любыми звуковыми форматами, начиная от рекламных роликов и заканчивая сведением звука для фильмов. Не многие агентства могут этим похвастаться."Больше всего у нас бизнес-озвучки: реклама, корпоративный сегмент, образовательные и научные проекты, телефония. Потом идут аудиокниги, - рассказывает Татаринцев. - Несколько лет назад мы стали пионерами в обучении искусственного интеллекта. Такой продукт, как запись голосовых массивов для обучения нейронных сетей, пользуется спросом и растет день ото дня! Мы записываем артиста озвучки несколько недель, потом этот звук уходит программистам, и они обучают нейронки речи на разных языках мира".Звездные голосаВ студии Александра бывают разные люди. Много медийных личностей, имена которых на слуху. Во время работы с профессиональными артистами часто возникают курьезные ситуации, но делиться подробностями Александр не стал."Приходят заслуженные и народные артисты, звезды шоу-бизнеса, политики и спорта. Марьяна Спивак, Михаил Полицеймако, Сергей Чонишвили, Сергей Бурунов, Виктор Гусев, Леонид Кулагин, Екатерина Варнава – можно перечислить очень много людей с громким именем. Но лучше это сделают наши продукты: аудиокниги, рекламные ролики, образовательные программы", - рассказывает владелец студии звукозаписи. - Сейчас столько технологий, которые позволяют пользователю самому производить звуковые продукты, но в наших студиях трудно найти свободное время".По его словам, комфортно и суперпродуктивно работать с профессиональными командами маркетологов, продуктологов, пиарщиков, которые хорошо ставят задачу, понимают сроки, технологии. А тематически интереснее всего наука, образование, культура, it и банковский сектор. И даже аудиосказки.Конкуренты и миссияКонкуренты Александра не сильно беспокоят. По его статистике, благодаря экспертному кастингу голосов, озвучке и монтажу 85% клиентов остается с компанией. Некоторые работают с самого основания фирмы и уже стали друзьями. А проекты для клиентов записываются не только в России, но и в Турции, Израиле, Азербайджане, Бразилии, Эквадоре, Белоруссии, ОАЭ, Израиле, Китае."Многие работы невозможно выполнять маленьким студиям, которые составляют основу конкурентного предложения. Клиенты очень быстро это понимают, если им нужен по-настоящему серьезный продукт. Мы постоянно совершенствуем документооборот, скорость коммуникаций и их качество. И у нас международная команда, которая закрывает все эти потребности", - констатирует Татаринцев.Больше всего в творческой работе мешает субъектив, когда заказчик начинает оперировать эмоциональными критериями "нравится", "не нравится"."Мы стараемся решать эти вопросы путем переговоров и всегда можем предложить замену. Да и в конце концов – клиент не обязан сразу же принимать все, что ему предлагают. Творчество – это большая совместная работа заказчика и исполнителя, и мы это понимаем! А миссия у нас примерно такая: если вы хотите звук, то мы сделаем это финансово доступно и максимально современно. Мы же хотим ходить в одежде актуального сезона? Мы желаем пользоваться всем мировым прогрессом, приобретая смартфон или автомобиль? По такому принципу работают и технологии в озвучке", - убежден Александр Татаринцев.

https://ria.ru/20240910/ii-1971590000.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сделано с умом, россия, сергей чонишвили, сергей бурунов, виктор гусев