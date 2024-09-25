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Российские биотехнологи предложили создать сеть биоэкопоселений - РИА Новости, 25.09.2024
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08:31 25.09.2024 (обновлено: 10:05 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/biotehnologi-1974532397.html
Российские биотехнологи предложили создать сеть биоэкопоселений
Российские биотехнологи предложили создать сеть биоэкопоселений - РИА Новости, 25.09.2024
Российские биотехнологи предложили создать сеть биоэкопоселений
Российские биотехнологи предлагают реализовать в стране проект по созданию на незаселенных территориях сети из тысячи современных биоэкопоселений, сообщил во... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T08:31
2024-09-25T10:05
россия
кольцово
курчатовский институт
общество
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НОВОСИБИРСК, 25 сен – РИА Новости. Российские биотехнологи предлагают реализовать в стране проект по созданию на незаселенных территориях сети из тысячи современных биоэкопоселений, сообщил во вторник замруководителя Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий по научной работе НИЦ "Курчатовский институт", президент Общества биотехнологов России Раиф Василов. В своем выступлении на российском форуме биотехнологий OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово Василов отметил, что главный вызов для России в XXI веке – обеспечить равномерное устойчивое развитие огромной, фактически не заселенной на две трети территории, в сложившихся условиях снижения численности населения и неразвитой инфраструктуры. По его словам, это может быть сделано с помощью биотехнологий и биоэкономики. "Встает очень интересный проект, над которыми многие сейчас работают, о котором говорят – это создание высокотехнологичных небольших поселений, которые используют самые современные достижения технологий, наук и так далее, для того, чтобы обеспечить высокое качество жизни людей на отдаленных территориях. Мы говорим о строительстве космических станций на разных других планетах для их обживания. Почему бы не начать со своей территории как таковой", - сказал ученый. Василов отметил, что проблема депопуляции территории - это не только проблема Зауралья, но на Среднерусской равнине в Центральной России сейчас живет меньше людей, чем до 1913 года. Люди уезжают из сельских и отдаленных территорий из-за неразвитости инфраструктуры и низкого уровня жизни, а молодежь стремится в города, где есть возможность развиваться. "Создание таких высокотехнологичных биоэкопоселений, основываясь на современных биотехнологиях и биоэкономике, решает задачи встраивания человека в биосферу… Понятно, как это может быть организовано. Градостроительная идея, как это развивать – это биоэкономика, использование местных ресурсов для обеспечения людей всем необходимым. Бездорожный или внедорожный транспорт. Это должно быть не отдельно взятое поселение. Это должна быть целая сеть, которая будет охватывать всю страну", - сказал он. Согласно презентации ученого, биоэкопоселение будет представлять собой поселение малого масштаба (400-1000 человек), в значительной мере обеспечивающее себя продовольствием, элекро и теплоэнергией и утилизирующее свои отходы с применением природоподобных технологий. Главные требования – практичность, повторяемость, масштабируемость. Все это должно обеспечить формирование сбалансированной социобиотехносферы (ноосферное развитие). Поселения предполагается размещать на выделенных площадях от 1 до 10 тысяч квадратных километров. Всего на требующих развития территориях России целесообразно создание сети из 1 тысячи таких поселений. "Фактически там можно обеспечить современный уровень жизни, качество жизни и соединить преимущество города по качеству жизни с преимуществами деревни по близости к природе и встраивании в природу. То есть сделать нечто современное, отвечающее тем возможностям, которые предоставляют современная наука, технологии… Это не альтернатива развитию городов. Это их дополнение, развитие. То, что называют обустройство территории страны", - добавил он.
https://ria.ru/20180520/1520844906.html
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россия, кольцово, курчатовский институт, общество
Россия, Кольцово, Курчатовский институт, Общество
Российские биотехнологи предложили создать сеть биоэкопоселений

Ученые предложили строить на безлюдных территориях России биоэкопоселения

© Фото : "Инновационный центр Кольцово"Президент Общества биотехнологов России Раиф Василов во время выступления на российском форуме биотехнологий OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово
Президент Общества биотехнологов России Раиф Василов во время выступления на российском форуме биотехнологий OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : "Инновационный центр Кольцово"
Президент Общества биотехнологов России Раиф Василов во время выступления на российском форуме биотехнологий OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово
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НОВОСИБИРСК, 25 сен – РИА Новости. Российские биотехнологи предлагают реализовать в стране проект по созданию на незаселенных территориях сети из тысячи современных биоэкопоселений, сообщил во вторник замруководителя Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий по научной работе НИЦ "Курчатовский институт", президент Общества биотехнологов России Раиф Василов.
В своем выступлении на российском форуме биотехнологий OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово Василов отметил, что главный вызов для России в XXI веке – обеспечить равномерное устойчивое развитие огромной, фактически не заселенной на две трети территории, в сложившихся условиях снижения численности населения и неразвитой инфраструктуры. По его словам, это может быть сделано с помощью биотехнологий и биоэкономики.
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"Встает очень интересный проект, над которыми многие сейчас работают, о котором говорят – это создание высокотехнологичных небольших поселений, которые используют самые современные достижения технологий, наук и так далее, для того, чтобы обеспечить высокое качество жизни людей на отдаленных территориях. Мы говорим о строительстве космических станций на разных других планетах для их обживания. Почему бы не начать со своей территории как таковой", - сказал ученый.
Василов отметил, что проблема депопуляции территории - это не только проблема Зауралья, но на Среднерусской равнине в Центральной России сейчас живет меньше людей, чем до 1913 года. Люди уезжают из сельских и отдаленных территорий из-за неразвитости инфраструктуры и низкого уровня жизни, а молодежь стремится в города, где есть возможность развиваться.
«
"Создание таких высокотехнологичных биоэкопоселений, основываясь на современных биотехнологиях и биоэкономике, решает задачи встраивания человека в биосферу… Понятно, как это может быть организовано. Градостроительная идея, как это развивать – это биоэкономика, использование местных ресурсов для обеспечения людей всем необходимым. Бездорожный или внедорожный транспорт. Это должно быть не отдельно взятое поселение. Это должна быть целая сеть, которая будет охватывать всю страну", - сказал он.
Согласно презентации ученого, биоэкопоселение будет представлять собой поселение малого масштаба (400-1000 человек), в значительной мере обеспечивающее себя продовольствием, элекро и теплоэнергией и утилизирующее свои отходы с применением природоподобных технологий. Главные требования – практичность, повторяемость, масштабируемость. Все это должно обеспечить формирование сбалансированной социобиотехносферы (ноосферное развитие). Поселения предполагается размещать на выделенных площадях от 1 до 10 тысяч квадратных километров. Всего на требующих развития территориях России целесообразно создание сети из 1 тысячи таких поселений.
"Фактически там можно обеспечить современный уровень жизни, качество жизни и соединить преимущество города по качеству жизни с преимуществами деревни по близости к природе и встраивании в природу. То есть сделать нечто современное, отвечающее тем возможностям, которые предоставляют современная наука, технологии… Это не альтернатива развитию городов. Это их дополнение, развитие. То, что называют обустройство территории страны", - добавил он.
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РоссияКольцовоКурчатовский институтОбщество
 
 
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