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МИД Венгрии оценил ситуацию с глобальной безопасностью - РИА Новости, 25.09.2024
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02:12 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/bezopasnost-1974518288.html
МИД Венгрии оценил ситуацию с глобальной безопасностью
МИД Венгрии оценил ситуацию с глобальной безопасностью - РИА Новости, 25.09.2024
МИД Венгрии оценил ситуацию с глобальной безопасностью
Ситуация в сфере глобальной безопасности сейчас наихудшая с момента завершения Второй мировой войны, в этой связи собравшиеся на Генассамблее ООН мировые лидеры РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T02:12
2024-09-25T02:12
венгрия
нью-йорк (город)
петер сийярто
генеральная ассамблея оон
оон
в мире
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Ситуация в сфере глобальной безопасности сейчас наихудшая с момента завершения Второй мировой войны, в этой связи собравшиеся на Генассамблее ООН мировые лидеры должны напомнить себе, ради чего была основана Всемирная организация, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Если я оглянусь назад, на предыдущие девять недель высокого уровня, в которых я принимал участие, то должен сказать вам, что нет никаких сомнений в том, что ситуация с глобальной безопасностью сейчас наихудшая. Думаю, это утверждение справедливо и в сравнении с временем, прошедшим с момента окончания Второй мировой войны", – сказал министр на полях Генассамблеи ООН. Он отметил, что проходящая в Нью-Йорке высокая неделя - повод для мировых лидеров напомнить себе, для чего была основана Организация Объединенных Наций.
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венгрия, нью-йорк (город), петер сийярто, генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Венгрия, Нью-Йорк (город), Петер Сийярто, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
МИД Венгрии оценил ситуацию с глобальной безопасностью

Сийярто: ситуация с глобальной безопасностью наихудшая со времен Второй мировой

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Ситуация в сфере глобальной безопасности сейчас наихудшая с момента завершения Второй мировой войны, в этой связи собравшиеся на Генассамблее ООН мировые лидеры должны напомнить себе, ради чего была основана Всемирная организация, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Если я оглянусь назад, на предыдущие девять недель высокого уровня, в которых я принимал участие, то должен сказать вам, что нет никаких сомнений в том, что ситуация с глобальной безопасностью сейчас наихудшая. Думаю, это утверждение справедливо и в сравнении с временем, прошедшим с момента окончания Второй мировой войны", – сказал министр на полях Генассамблеи ООН.
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Он отметил, что проходящая в Нью-Йорке высокая неделя - повод для мировых лидеров напомнить себе, для чего была основана Организация Объединенных Наций.
 
ВенгрияНью-Йорк (город)Петер СийяртоГенеральная Ассамблея ООНООНВ мире
 
 
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