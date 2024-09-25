https://ria.ru/20240925/bespilotniki-1974527497.html
Над Белгородской и Курской областями ночью сбили два беспилотника
Над Белгородской и Курской областями ночью сбили два беспилотника - РИА Новости, 25.09.2024
Над Белгородской и Курской областями ночью сбили два беспилотника
Российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T07:35
2024-09-25T07:35
2024-09-25T07:35
специальная военная операция на украине
курская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298701_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_c014619270682baa6986993a16138eda.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240924/bespilotnik-1974359741.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298701_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac8463a79dd6d38bc963968c1068ed1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия
Над Белгородской и Курской областями ночью сбили два беспилотника
Минобороны: ПВО за ночь сбила над Белгородской и Курской областями два БПЛА ВСУ