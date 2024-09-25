https://ria.ru/20240925/bespilotniki-1974527497.html

Над Белгородской и Курской областями ночью сбили два беспилотника

Над Белгородской и Курской областями ночью сбили два беспилотника - РИА Новости, 25.09.2024

Над Белгородской и Курской областями ночью сбили два беспилотника

Российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T07:35

2024-09-25T07:35

2024-09-25T07:35

специальная военная операция на украине

курская область

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240924/bespilotnik-1974359741.html

курская область

россия

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курская область, россия